BMW e Santoni: eleganza e innovazione per la nuova Serie 5 Touring

Nella suggestiva cornice della House of BMW in via Monte Napoleone 12 a Milano, si è celebrato un evento di grande rilievo:

la presentazione della nuova BMW Serie 5 Touring e della speciale edizione della iconica doppia fibbia Carter di Santoni. Questo evento rappresenta il primo passo di una sinergia più ampia tra BMW, il celebre marchio automobilistico, e Santoni, la rinomata Maison marchigiana di calzature. La serata ha visto il connubio tra l’innovazione tecnologica dell’automobile e l’artigianalità delle calzature italiane, in un tributo all’eccellenza e al design.

Durante l’evento, Santoni ha presentato la sua iconica scarpa Carter in una gamma di colori ispirati alla palette BMW: Frozen Deep Gray Metallic, Black Sapphire Metallic, Tanzanite Blue Metallic, Cape York Green Metallic e Fire Red Metallic. Questa edizione speciale rappresenta una ricerca quasi alchemica delle giuste miscele di colore, che riflettono la qualità e l’attenzione al dettaglio tipiche di entrambe le aziende.

L’allestimento dell’evento ha offerto ai presenti uno sguardo dietro le quinte della manifattura calzaturiera, immergendo i Friends of BMW e Santoni nel mondo del Made in Italy e della cultura del fatto a mano. Dal 26 giugno, è possibile pre-ordinare queste esclusive calzature presso la boutique Santoni in via Montenapoleone 6 o sull’e-commerce www.santonishoes.com.

Una Collaborazione Naturale e Sinergica

La collaborazione tra BMW e Santoni si inserisce perfettamente nell’attitudine lifestyle della Maison marchigiana, segnando un incontro di stili ma soprattutto una celebrazione di valori condivisi: l’inesauribile ricerca della perfezione, la dedizione al design innovativo e la voglia di condividere esperienze memorabili. Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha sottolineato come questo progetto rappresenti un esempio della continua ricerca dell’eccellenza, della qualità e di partnership capaci di fare la differenza e posizionare il brand in modo autentico e riconoscibile, soprattutto nel mondo lifestyle.

Giuseppe Santoni, Chairman e Presidente Esecutivo di Santoni, ha espresso l’onore di condividere questa visione con BMW Italia, raccontando come entrambi i brand uniscano tecnologia e artigianalità per creare prodotti che non sono solo oggetti di consumo, ma vere e proprie opere d’arte.

Una Visione Condivisa del Lifestyle

Il design di successo suscita desideri e consente ai clienti di vivere un rapporto intenso con il prodotto. Questa filosofia è centrale sia per BMW che per Santoni, soprattutto nei segmenti premium e lusso dove personalizzazione, stile e qualità sono fondamentali. Il cliente moderno affronta il processo di acquisto con decisione e idee chiare, cercando prodotti che rispecchino le sue visioni e priorità.

BMW e Santoni includono nel processo creativo la ricerca e l’innovazione, senza compromessi sulla qualità e sulle performance. Per BMW, l’automobile è un oggetto d’arte performativa in movimento, che offre un’esperienza di guida gioiosa e innovativa. Santoni, dal canto suo, considera ogni paio di scarpe un’opera d’arte, realizzata con una tecnica di coloritura manuale simile a un procedimento pittorico, che garantisce risultati profondi e volumetrici con nuance preziose e inattese.

Tecnologia e Tradizione

Nonostante la forte base artigianale, Santoni utilizza la tecnologia in molte fasi del processo produttivo per migliorare la qualità dei suoi prodotti. Questo equilibrio tra tradizione e innovazione è uno degli ingredienti principali del successo della Maison. Allo stesso modo, BMW bilancia hi-tech e hi-touch, creando un ambiente che combina digitalizzazione e relazioni umane, come dimostra il progetto House of BMW nel Quadrilatero della Moda a Milano.

Un Connubio Perfetto

La nuova BMW Serie 5 Touring è l’auto ideale per esprimere questo connubio, mantenendo i codici stilistici del brand e proiettandoli nel futuro con innovazioni significative, inclusa la motorizzazione completamente elettrica. Il nome Touring evoca un legame con l’eccellenza italiana, rappresentata da Santoni, che porta nel mondo i valori dell’artigianalità, della bellezza e della qualità. La calzatura Carter doppia fibbia, presentata in edizione speciale "A tribute to New BMW 5 Series Touring", è un esempio perfetto di questo incontro tra tecnologia ed eccellenza del fatto a mano.

L’evento di presentazione della nuova BMW Serie 5 Touring e della speciale edizione delle calzature Santoni ha segnato l’inizio di una collaborazione che promette di portare avanti una filosofia condivisa di eccellenza e innovazione. Questa sinergia tra due marchi iconici del Made in Italy e del design tedesco rappresenta un tributo alla bellezza, alla qualità e alla ricerca della perfezione, trasformando ogni dettaglio in una dichiarazione di stile e sofisticatezza.