BMW SciAbile: inclusione sulle piste con BMW Italia e la Scuola Sci Sauze d’Oulx

BMW SciAbile ha raggiunto i 22 anni di attività, diventando un punto di riferimento nell’ambito dell’inclusione sportiva.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra BMW Italia e la Scuola Sci Sauze d’Oulx, offre lezioni di sci gratuite per persone con disabilità, permettendo loro di superare limiti e pregiudizi attraverso lo sport.

Quest’anno, l’iniziativa ha coinvolto non solo gli allievi e gli istruttori, ma anche media, sportivi e personalità di spicco come Carlotta Visconti, Emiliano Malagoli e lo street artist FLYCAT. Inoltre, lo chef stellato Gianfranco Pascucci e il pastry chef Fabrizio Fiorani hanno arricchito l’esperienza con un percorso sensoriale studiato per far riflettere sull’uso dei cinque sensi.

Numeri in crescita per BMW SciAbile

Dal 2003, il progetto ha visto una crescita esponenziale:

Oltre 15.000 ore di lezioni gratuite erogate.

Partecipazione passata da 30 allievi iniziali agli attuali 400.

Un aumento significativo delle richieste dall’estero, con triplicazione dei gruppi stranieri nel 2025.

BMW SciAbile è diventato sinonimo di vacanza accessibile sulla neve, contribuendo a rendere Sauze d’Oulx una destinazione inclusiva per famiglie con membri con disabilità.

L’ispirazione di Alex Zanardi e il programma SpecialMente

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha sottolineato il valore di SciAbile all’interno del programma di Corporate Citizenship SpecialMente, iniziativa di responsabilità sociale di BMW Italia che promuove inclusione e sostenibilità.

"SciAbile ha un significato particolare per noi – ha dichiarato Di Silvestre – perché è stato il punto di partenza del nostro programma SpecialMente. Non possiamo non pensare ad Alex Zanardi, nostro brand ambassador, che ci ha ispirato con il concetto di ‘talento residuo’ e con il suo esempio di resilienza."

Le novità del 2025

Negli ultimi anni, SciAbile ha introdotto importanti innovazioni per migliorare l’inclusione:

Tapis roulant Baby Rock e Chalet Sincero, per favorire la convivenza tra sciatori con e senza disabilità.

Classi collettive di SciAbile, con uscite di gruppo per allievi avanzati, per un’esperienza più stimolante e motivante.

Attività educative nelle scuole, con proiezioni e incontri di sensibilizzazione sulla disabilità e sullo sport inclusivo.

L’edizione 2025 ha visto un’ulteriore espansione con eventi aperti ai media e il coinvolgimento di nuovi partner, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e formativa.

SciAbile: un progetto senza barriere

Grazie a un team di maestri specializzati, SciAbile offre corsi per ogni tipo di disabilità:

Fisica e motoria (lesioni spinali, amputazioni, paralisi cerebrale…)

Sensoriale (non vedenti, ipovedenti, sordi…)

Intellettivo-relazionale (sindrome di Down, autismo…)

Il programma si conferma una best practice nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa e un modello di sport accessibile per tutti.

Per maggiori dettagli su BMW SciAbile e il programma SpecialMente: www.specialmente.bmw.it