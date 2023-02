BMW Sciabile e la scuola di sci Sauze d’Oulx Project insieme da 20 anni

Inserito nel programma di Responsabilità Sociale d’Impresa di BMW Italia SpecialMente, il progetto offre corsi di sci e di discipline alpine a persone con disabilità.

BMW Italia, Sauze d’Oulx, con la scuola di sci Sauze d’Oulx Project tornano insieme sulle piste da sci per celebrare i 20 anni dalla nascita di BMW SciAbile, progetto di inclusione che ha l’obiettivo di offrire corsi di sci e di discipline alpine a persone con disabilità, inserito nel programma di Responsabilità Sociale d’Impresa di BMW Italia SpecialMente.

Oltre 15mila ore di lezione

Grazie all’iniziativa BMW SciAbile, dal 2003 a oggi, sono state impartite oltre 15mila ore di lezione di sci, in modo gratuito, a oltre 1500 allievi con disabilità, che in questo modo hanno avuto la possibilità di cimentarsi in una pratica sportiva e di mettersi alla prova, anche andando al di là di quelli che credevano essere dei limiti invalicabili.

Il cortometraggio celebrativo

Per celebrare una partnership così duratura BMW Italia ha fatto realizzare dalla Scuola Holden cortometraggio celebrativo, creato con la partecipazione in voce del giornalista Giorgio Teruzzi. Un video che riassume le tappe fondamentali di un progetto che contava 33 allievi nel suo primo anno, e che nelle ultime stagioni ha visto aderire più di 200 ragazzi a stagione.

Le riflessioni di Massimiliano di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia

Massimiliano di Silvestre, Presidente e AD di BMW ha dichiarato: “Vent’anni di SciAbile - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – “Vent’anni che sono volati. Un progetto nato da un incontro: quello tra noi e la Scuola di Sauze d’Oulx. Dalla voglia di fare qualcosa di nuovo, raggiungendo traguardi all’inizio neppure immaginati. Scoprendo quello che Zanardi chiama il talento residuo, un concetto che lui ha sempre riassunto così: quando la vita ti obbliga ad affrontare situazioni complesse come la disabilità o una menomazione puoi farlo in due modi: rimpiangendo per sempre quello che hai perduto o non ti è stato dato, oppure chiedendoti cosa puoi fare con quello che ti è rimasto”. “E chi è passato dalla scuola di SciAbile - ha concluso Di Silvestre - ha fatto diventare il talento residuo una filosofia di vita. Stiamo parlando di migliaia di ragazzi e ragazze che hanno lasciato la loro impronta nella neve di queste montagne e nei cuori di chi li ha conosciuti e guidati. Perché questa storia è in primo luogo fatta di persone e di emozioni e della voglia di BMW Italia di tracciare una strada, di far nascere un mondo. Sì, perché, alla fine, il progetto di responsabilità sociale d’impresa BMW SpecialMente è nato qui, tra queste montagne. Qui è nata la consapevolezza di poter contribuire a un sogno e la determinazione nel vederlo realizzato. Tutto il resto è venuto quasi da solo, inseguendo la voglia di vita di chi non ha mai smesso di lottare e di credere in sé stesso e negli altri”.

Alberto Bergoin, uno dei fondatori della scuola di SciAbile

Alberto Bergoin, direttore della scuola Sci Sauze Project, ha aggiunto: “Se ci guardiamo alle spalle non sembra possibile che sia passato già tutto questo tempo e quante cose siano state fatte e migliorate. Soprattutto negli ultimi anni SciAbile ha davvero incrementato il numero di partecipanti, delle attrezzature specifiche, dei maestri di sci e snowboard specializzati, dei trasporti gratuiti e soprattutto delle ore di lezione e delle attività alternative gratuite e non, svolte sul campo. Basti pensare che da inizio stagione, 12 dicembre 2022, ad oggi siamo già a quasi 600 ore gratuite per un totale di 180 partecipanti (considerando il lungo periodo di stop delle Vacanze di Natale e i week end in cui il progetto si interrompe)”.

Il direttore ha concluso

Borgoin ha inoltre aggiunto: “Sono già una ventina le scuole e le associazioni che hanno trascorso le loro giornate dedicate e una quindicina sono in programmazione per la seconda parte di stagione. Ma forse i dati che spiccano di più sono i 20 trasporti offerti dalla Croce Verde da/per Torino e cintura e i 76 trasporti programmati da dicembre ad aprile. I maestri coinvolti attivamente a Sciabile sono 26, di cui 4 formati negli ultimi due mesi. Inutile dire quanto questi numeri siano positivi e incoraggianti per poter continuare in questa direzione. Preziosissimo è ovviamente il supporto e la fiducia che riceviamo da BMW Italia dal lontano 2003, che ci dà tranquillità e garanzia ogni autunno per poter pianificare gran parte della stagione. Parallelamente l’impegno della scuola e degli altri partner ha permesso di strutturarci negli anni e di arrivare ad una condizione di estrema semplicità e altissima qualità. L’auspicio è che possa ancora esserci margine di miglioramento che permetta di non escludere nessuno dal progetto (ogni anno circa 100 ragazzi non possono essere inseriti) e che la collaborazione, ormai storica, con BMW possa durare altri 20 anni dando testimonianza reale e pratica agli altri partner di come la costanza, la tenacia, la collaborazione e il lavoro di squadra a lungo termine paghino permettendo di realizzare cose straordinarie”.