BMW Serie 2 Gran Coupé 2025: design sportivo, motori efficienti e interni di lusso

La BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 si presenta come un veicolo che ridefinisce l'idea di coupé compatta con una spiccata eleganza sportiva.

Prodotta nello stabilimento del Gruppo BMW a Lipsia, questa nuova edizione arriverà sul mercato a partire da marzo 2025, mostrando un'estetica accattivante e una dotazione tecnologica all'avanguardia.

Design e dettagli esterni

Il design esterno della BMW Serie 2 Gran Coupé esprime una combinazione di forza e dinamicità. La parte anteriore è caratterizzata da una griglia ampia, posta sotto i fari a LED con elementi verticali per le luci diurne e indicatori di direzione. Per chi desidera un tocco extra, sono disponibili fari adattivi a LED con funzioni avanzate come la luce in curva e accenti blu. A partire da marzo 2025, l’opzione BMW Iconic Glow aggiungerà una sottile illuminazione alla griglia, esaltando la presenza notturna del veicolo.

La silhouette allungata è completata da una linea del tetto dolcemente inclinata, che enfatizza l'anima sportiva della vettura. Un dettaglio distintivo è il nodo di Hofmeister, una rientranza che aggiunge carattere alla vista laterale. Al posteriore, linee ampie e pulite, luci sottili e scarichi nascosti (ad eccezione della versione M235 xDrive) contribuiscono a creare un look moderno e deciso. Le opzioni di colore comprendono finiture solide, sette tonalità metalliche, e varianti speciali BMW Individual, per un totale di una vasta scelta di personalizzazioni.

Motorizzazioni e prestazioni

Sotto il cofano, la BMW Serie 2 Gran Coupé offre una gamma diversificata di motori. Il top di gamma è rappresentato dalla BMW M235 xDrive Gran Coupé, dotata di un motore a 4 cilindri da 221 kW/300 CV, che accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Le versioni 220d e 218d sono supportate da motori diesel efficienti, rispettivamente con potenze di 163 e 150 CV, con un consumo di carburante compreso tra 4,2 e 5,0 l/100 km. Tutti i modelli adottano di serie una trasmissione Steptronic a 7 velocità con doppia frizione, assicurando cambi di marcia fluidi e reattivi.

Le versioni a benzina e diesel sono elettrificate con tecnologia mild hybrid a 48 volt, migliorando l'efficienza complessiva e riducendo le emissioni. La BMW M235 xDrive si distingue inoltre per un pacchetto M Technology che comprende cerchi in lega leggera forgiati da 19 pollici e freni composti M per prestazioni di frenata superiori.

Interni di classe e tecnologia avanzata

Gli interni della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé incarnano un ambiente premium che, di serie, è privo di pelle per abbracciare un approccio più sostenibile. I sedili sono rivestiti in Veganza/Alcantara e possono essere arricchiti da cuciture a contrasto. I sedili sportivi M e i sedili con funzione massaggio e supporto lombare sono opzioni che migliorano il comfort durante i lunghi viaggi.

Il sistema BMW iDrive, basato sul sistema operativo BMW 9, integra QuickSelect per un accesso intuitivo e immediato alle funzioni principali, riducendo la necessità di navigare tra menu complessi. Il display curvo, combinato con il selettore di marce di nuova concezione, sottolinea l'approccio futuristico della plancia. Per un'esperienza di intrattenimento avanzata, BMW Digital Premium offre servizi specifici come streaming musicale e giochi.

Sicurezza e assistenti alla guida

La BMW Serie 2 Gran Coupé si distingue anche per una serie di tecnologie di assistenza alla guida all'avanguardia. L'equipaggiamento standard include l'avviso di collisione anteriore, l'avviso di deviazione dalla corsia e l'assistente di parcheggio con assistente di retromarcia. Tra le opzioni, spiccano il controllo automatico della velocità e il Parking Assistant Professional, che consente di controllare le manovre di parcheggio tramite smartphone.