Bosch e Pirelli insieme per sviluppare pneumatici intelligenti: sicurezza e comfort ai massimi livelli

Bosch e Pirelli hanno siglato un accordo di collaborazione che punta allo sviluppo di nuove soluzioni per i pneumatici intelligenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, il comfort e la dinamica di guida.

Grazie all’integrazione dei sensori "in-tyre" all'interno dei pneumatici, il progetto mira a fornire agli automobilisti un’esperienza di guida più sicura e sostenibile, oltre a garantire prestazioni ottimali in ogni condizione.

Il sistema Pirelli Cyber Tyre, primo nel suo genere, utilizza sensori integrati nei pneumatici per raccogliere dati che vengono processati in tempo reale dal veicolo. Queste informazioni sono cruciali per ottimizzare le performance del pneumatico e migliorare la sicurezza durante la guida. Un esempio concreto dell’applicazione di questa tecnologia è stato già visto nella Pagani Utopia Roadster, dove il sistema sviluppato da Pirelli in collaborazione con Bosch fornisce dati chiave all'ESP (controllo di stabilità), garantendo la massima efficienza del pneumatico e il comfort su strada.

In questo nuovo accordo, Bosch fornirà la sua esperienza nel campo delle tecnologie hardware e software, nonché nella progettazione di sensori MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Questi sensori per la pressione dei pneumatici utilizzano lo standard Bluetooth Low Energy (BLE), una tecnologia che riduce il consumo energetico e permette la trasmissione in tempo reale dei dati raccolti dai sensori integrati nei pneumatici. In combinazione con le tecnologie avanzate di Pirelli, come la modellazione degli algoritmi e l'hardware, sarà possibile migliorare ulteriormente i sistemi di controllo dell'elettronica dei veicoli.

L’obiettivo di Bosch e Pirelli è quello di espandere l’utilizzo della tecnologia MEMS per applicazioni "in-tire", creando una sinergia tra i sistemi di controllo della dinamica del veicolo e i dati provenienti dai pneumatici. Questo permetterà di raggiungere nuovi livelli di sicurezza, comfort e sostenibilità, rivoluzionando l'esperienza di guida e aprendo nuove prospettive nel settore dell’automotive.