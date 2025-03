Brembo chiude il 2024 con un fatturato stabile a 3,84 miliardi e punta su sostenibilità e innovazione

Il 2024 si chiude con risultati in linea con le aspettative per Brembo, che ha registrato un fatturato consolidato di 3.840,6 milioni di euro,

segnando una variazione minima rispetto all'anno precedente (-0,2%, +0,1% a cambi costanti). L'azienda ha mantenuto una solida performance nonostante le difficoltà del settore automotive, confermando la propria capacità di adattamento e crescita strategica.

L'Executive Chairman di Brembo, Matteo Tiraboschi, ha sottolineato come l'azienda abbia affrontato con determinazione un anno complesso per il mercato europeo dell'auto, mantenendo stabilità finanziaria e continuando a investire in innovazione. L'acquisizione di Öhlins, leader nel settore delle sospensioni, rappresenta un passo cruciale per il futuro, rafforzando la posizione di Brembo nel mercato globale. Inoltre, l’accordo tecnologico con Michelin segna un’importante svolta per lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo delle prestazioni e della sicurezza.

A livello geografico, Brembo ha registrato una crescita significativa nel Regno Unito (+13,3%), in India (+10,9%), in Cina (+7,7%) e in Giappone (+37,9%). Al contrario, il mercato europeo ha evidenziato alcune difficoltà, con cali in Italia (-6,5%) e Francia (-2,0%), mentre la Germania ha mantenuto stabilità (-0,2%). Anche il mercato nordamericano ha subito una contrazione del 3,9%, mentre il Sud America ha contenuto il calo all'1,7%.

L'EBITDA si attesta a 661,1 milioni di euro, pari al 17,2% dei ricavi, in linea con il 2023. L'utile netto si attesta a 262,6 milioni di euro, in calo rispetto ai 305 milioni dell'anno precedente, a causa di un aumento della pressione fiscale, con un tax rate salito al 27,2% rispetto al 21,6% del 2023.

Nonostante le sfide del settore, Brembo ha mantenuto un piano di investimenti consistente, destinando 497,5 milioni di euro a nuove capacità produttive e all’espansione internazionale, tra cui il nuovo stabilimento in Thailandia, già operativo nel 2024.

L’attenzione alla sostenibilità ha portato a risultati significativi: le emissioni di CO2 per tonnellata fusa sono state ridotte del 13,74% rispetto al 2023, mentre l’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili è salito all’83%, rispetto al 75% dell’anno precedente. Anche la gestione dei rifiuti ha registrato un miglioramento, con una quota di riciclo salita al 93%.

Con una visione a lungo termine e una solida base finanziaria, Brembo continua a consolidare la propria leadership nel settore, investendo in innovazione, sostenibilità e crescita globale.