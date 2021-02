Bruce Springsteen protagonista della pubblicità Jeep

Bruce Springsteen e Jeep® hanno unito le forze per creare il film di due minuti “The Middle.”, che è già disponibile sui canali social del marchio Jeep, e farà un’unica apparizione televisiva stasera durante la telecronaca del Big Game. La campagna “The Middle” debutta dieci anni dopo il lancio della campagna “Imported from Detroit”.

Bruce Springsteen è stato coinvolto da vicino nella creazione di “The Middle”, e ha lavorato a stretto contatto con lo storico regista Thom Zimny, scrivendo e producendo la colonna sonora originale con il suo collaboratore Ron Aniello.

Jon Landau ha dichiarato: «Negli ultimi dieci anni, Olivier François e io abbiamo preso in esame tantissime idee, ma, quando ci è stato presentato il progetto di “The Middle”, la nostra reazione immediata è stata: “Facciamolo.” Il nostro obiettivo era realizzare qualcosa di sorprendente, importante, immediato e artistico, proprio ciò che Bruce è riuscito a creare con “The Middle”».

«Con campagne come “Imported from Detroit”, “Halftime in America”, “Farmer” e, più recentemente, “Groundhog Day”, abbiamo posto la rilevanza culturale al centro della nostra comunicazione per creare connessioni significative ed emotive con milioni di spettatori – ha dichiarato Olivier François, Global Chief Marketing Officer, Stellantis –. “The Middle” è una celebrazione degli 80 anni del marchio Jeep e, cosa ancora più importante, è un appello a tutti gli americani affinché si uniscano e trovino un terreno comune sul quale costruire il futuro del Paese».

François ha aggiunto: «Bruce Springsteen è stato determinante per la creazione di questo doppio messaggio. Le sue esperienze e la sua visione sono state spesso chiamate a colmare divari. Oggi, un messaggio simile sembra essere più necessario che mai».

La campagna del marchio Jeep è stata creata in collaborazione con l’agenzia Doner, operante in Michigan.

Nell’ultimo decennio, le campagne dei marchi Jeep, Dodge e Ram per il Big Game sono state sinonimo di messaggi evocativi e ambiziosi. Se, nel 2011, “Imported from Detroit” raccontava la grinta, l’ingegno e la determinazione della forza lavoro automobilistica americana (Detroit), l’anno successivo “Halftime in America” intendeva dare forza agli americani che vivevano momenti difficili attraverso la voce di Clint Eastwood, che affermava: “Questo Paese non può essere messo al tappeto solo con un pugno. Ci rialzeremo di nuovo.”. Successivamente, nel 2013, “Farmer”, la campagna del marchio Ram, riconosceva e onorava gli agricoltori americani attraverso le iconiche parole del leggendario personaggio radiofonico Paul Harvey.

Scheda informativa sulla produzione di “The Middle”.

Narrazione e apparizione nel film:

Bruce Springsteen

Veicoli del marchio Jeep:

Jeep CJ-5 1980 (*veicolo protagonista)

(*veicolo protagonista) Willys Jeep CJ-5 1965 (sullo sfondo)

Location:

Il film è stato girato in cinque giorni alla fine di gennaio 2021

Lebanon, Kansas U.S Chapel (che si trova nel centro degli Stati Uniti continentali) Motel Panorama



Oronoque, Kansas Panorami



Golden, Colorado Acqua che scorre



Denver, Colorado Davies’ Chuck Wagon Diner Scene urbane



Hastings, Nebraska Panorami



*Durante la produzione sono stati rigorosamente applicati e rispettati tutti i protocolli sanitari relativi al Covid-19

Script – Jeep 2021: “The Middle”

VO: C’è una cappella in Kansas.

Nel centro esatto degli Stati Uniti continentali.

Non chiude mai.

Tutti sono i benvenuti

a incontrarsi qui, nel centro.

Non è un segreto…

Negli ultimi tempi, il centro è stato un luogo difficile da raggiungere.

Tra il rosso e il blu.

Tra la politica e il popolo.

Tra la nostra libertà e le nostre paure.

Ora, la paura non è mai stata la nostra parte migliore.

E, quanto alla libertà, questa non è solo di pochi fortunati: appartiene a tutti noi.

Chiunque tu sia,

da qualunque parte tu provenga.

Questo è ciò che ci lega.

E proprio di questo legame abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di incontrarci al centro.

Dobbiamo solo ricordare che il terreno comune è la terra stessa su cui camminiamo.

Per poterlo raggiungere.

Possiamo scalare una montagna, attraversare il deserto...

e superare queste divisioni.

La nostra luce ha sempre trovato il modo di farsi largo tra le tenebre.

E c'è speranza sulla strada... davanti a noi.