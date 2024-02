BYD e Arval annunciano partnership strategica globale sulle auto elettriche

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia e di batterie di potenza, ha firmato un memorandum d'intesa con Arval,

specialista internazionale nel leasing di veicoli full-service e nelle soluzioni di nuova mobilità, di proprietà di BNP Paribas per ottimizzare le opportunità offerte dalle flotte aziendali per auto e veicoli commerciali nei mercati europei. L'accordo individua aree chiave nel settore dell’auto, fornendo consulenza congiunta a clienti aziendali internazionali e nazionali per accelerare la loro strategia di decarbonizzazione ed elettrificare le loro flotte.

Oltre ai mercati automotive, la cooperazione tra Arval e BYD riguarderà anche i veicoli commerciali leggeri e le soluzioni sistemiche per le nuove energie che combinano veicoli a batteria, stoccaggio dell'energia e sistemi solari. La collaborazione strategica mira a differenziare realmente le soluzioni di mobilità elettrica e i finanziamenti per i clienti europei. Il memorandum d’intesa è stato formalizzato durante una cerimonia ufficiale di firma presso la sede centrale di BYD Global a Shenzhen, in Cina, alla presenza di Michael SHU, Managing Director.

Con una presenza in 29 Paesi e nello spirito del memorandum d’intesa, Arval aggiunge ora alle sue opportunità di leasing e noleggio una gamma di auto BYD per i suoi clienti aziendali e privati in Europa. Fondata nel 1986, Arval, sotto la solida proprietà di BNP Paribas, ha una reputazione di lunga data nella gestione delle flotte di veicoli in leasing e nei servizi di mobilità, supportando clienti aziendali di tutte le dimensioni, dalle piccole imprese, che necessitano di uno o due veicoli, alle grandi aziende internazionali che richiedono migliaia di veicoli nelle loro flotte.

Il protocollo d'intesa sottolinea la visione condivisa di supportare le aziende di tutte le dimensioni in tutta Europa, fornendo opzioni concrete per la mobilità elettrica in linea con le strategie di decarbonizzazione delle aziende clienti. Grazie alle elevate specifiche di serie, la gamma di auto elettriche BYD è in grado di soddisfare un'ampia varietà di budget, preferenze ed esigenze, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra le diverse flotte di veicoli ecologici. Un elemento chiave della collaborazione è anche la fornitura ai clienti di elevati livelli di assistenza locale, supportati da una rete di concessionari BYD regionalizzati impegnati a fornire un'eccellente esperienza al cliente. Alain van Groenendael, CEO e Presidente di Arval, ha dichiarato: "La firma di un memorandum d’intesa con BYD sottolinea l'impegno che ci siamo assunti per accelerare la transizione energetica delle flotte dei nostri clienti, offrendo loro una scelta diversificata, solida e flessibile per quanto riguarda i veicoli elettrici a batteria e le opzioni di mobilità alternativa. Per questo motivo siamo molto orgogliosi di collaborare con BYD, un'azienda focalizzata sul passaggio ai veicoli elettrici e sulle innovazioni, e di aggiungere i suoi veicoli al nostro portafoglio per sostenere l'ingresso di BYD nel mercato europeo. In questo mercato complesso e dinamico, sono convinto che le nostre forze congiunte permetteranno a un numero ancora maggiore di aziende e privati di passare a veicoli completamente elettrici.

Michael Shu, amministratore delegato di BYD Europa, ha dichiarato: "BYD pone grande enfasi sul valore delle cooperazioni e delle relazioni commerciali. La firma di un memorandum d’intesa con Arval è un'altra occasione importante che sottolinea il nostro impegno nella collaborazione. I nostri obiettivi comuni per la mobilità elettrica accessibile sono ben allineati e offrono ai clienti una scelta di prodotti e flessibilità, con la rassicurazione di servizi localizzati di alto livello. La combinazione tra le auto BYD, che sfruttano l'innovazione avanzata della tecnologia EV, e la portata e l'esperienza di Arval nelle soluzioni di leasing per aziende e clienti privati crea una cooperazione dinamica. Insieme creiamo una proposta convincente per i clienti aziendali europei, che dovrebbero prendere in considerazione i veicoli BYD mentre procedono verso la decarbonizzazione delle loro flotte".