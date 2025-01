BYD ATTO 2: Il SUV compatto che cambierà il mercato europeo degli EV

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha svelato la sua ultima novità per il mercato europeo: il SUV compatto ATTO 2.

Presentato ufficialmente al Salone di Bruxelles 2025, ATTO 2 punta a conquistare il segmento B dei SUV urbani grazie a un mix di tecnologia avanzata, design distintivo e accessibilità.

Un SUV pensato per la città ATTO 2 è un modello compatto che unisce la praticità di un veicolo urbano alla posizione di guida rialzata tipica dei SUV. Con una lunghezza di 4.310 mm, una larghezza di 1.830 mm e un’altezza di 1.675 mm, il nuovo SUV di BYD è 145 mm più corto e 45 mm più stretto del fratello maggiore ATTO 3, ma mantiene un'ottima abitabilità interna grazie al passo di 2.620 mm.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di iniziare il 2025 con un altro modello importante per i nostri piani in Europa. La classe dei SUV del segmento B è incredibilmente popolare qui, e con ATTO 2, offriamo un pacchetto agile e versatile che attirerà una vasta base di clienti".

Design moderno e dettagli distintivi Il design di ATTO 2 combina robustezza e modernità. La parte anteriore presenta fari full-LED e una griglia elegante, mentre il paraurti dinamico e le tendine d'aria verticali migliorano l'aerodinamica. I lati del veicolo sono caratterizzati da protezioni inferiori e una linea del tetto "fluttuante" che aggiunge dinamismo al look.

Sul retro, il design si distingue per uno spoiler sportivo e una barra luminosa a tutta larghezza, con luci posteriori ispirate al nodo cinese e al simbolo di Mobius, che rappresenta fortuna infinita. ATTO 2 viene fornito di serie con vernice Climbing Grey e offre tre opzioni cromatiche aggiuntive: Hiking Green, Skiing White e Cosmos Black.

Interni spaziosi e tecnologici Gli interni di ATTO 2 riflettono uno stile geometrico e un'attenzione ai dettagli premium. La console centrale ospita portabicchieri, un bracciolo con vano portaoggetti e un elegante selettore di guida a forma di diamante. I comandi principali sono facilmente accessibili grazie a tasti fisici e a una manopola del volume.

L'abitacolo è reso luminoso da un tetto panoramico in vetro, mentre il pavimento completamente piatto, reso possibile dalla piattaforma e-Platform 3.0, garantisce spazio e praticità. Il bagagliaio offre una capacità di 400 litri, che può essere ampliata fino a 1.340 litri abbassando i sedili posteriori.

Tecnologia avanzata con Batteria Blade ATTO 2 è dotato della Batteria Blade di BYD, realizzata in fosfato di ferro e litio (LFP), che garantisce sicurezza, durata e prestazioni elevate. Grazie alla tecnologia Cell-to-Body (CTB), la batteria è completamente integrata nel telaio del veicolo, offrendo maggiore rigidità strutturale e ottimizzando lo spazio interno.

La Batteria Blade è progettata per resistere a condizioni estreme, superando test rigorosi come il Test di Penetrazione del Chiodo, che simula le conseguenze di un grave incidente stradale. Inoltre, la batteria è priva di cobalto e nichel, rendendola una soluzione più sostenibile per la mobilità elettrica.

Motore da 130 kW e opzioni di batteria ATTO 2 sarà disponibile in due versioni di batteria. Al lancio, il modello con autonomia standard avrà una capacità di 45,1 kWh, garantendo un'autonomia WLTP di 312 chilometri. Il motore anteriore da 130 kW assicura prestazioni adeguate per l’uso urbano.

Nei prossimi mesi, BYD introdurrà una versione con batteria di maggiore capacità, offrendo un'autonomia superiore per i clienti che necessitano di percorrenze più lunghe. I dettagli completi su questa versione saranno rivelati in occasione del lancio europeo ufficiale, previsto per febbraio 2025.

Con ATTO 2, BYD punta a rafforzare la propria presenza in Europa offrendo un SUV compatto ideale per la città, combinando tecnologia avanzata, design distintivo e un prezzo competitivo. Il modello rappresenta una proposta interessante per chi cerca un veicolo elettrico urbano senza rinunciare a comfort, sicurezza e prestazioni.