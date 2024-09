BYD debutta a InnoTrans 2024 con gli innovativi eBus B12, B13 e B18

BYD, leader globale nella produzione di veicoli elettrici, partecipa a InnoTrans 2024, la fiera internazionale dedicata al trasporto pubblico, a Berlino.

L'azienda presenta i nuovi modelli di autobus elettrici eBus B12, eBus B13 e eBus B18, tutti sviluppati con tecnologie innovative che migliorano la sicurezza, l'efficienza energetica e il comfort dei passeggeri.

Tra le principali novità esposte, il BYD eBus B12 rappresenta un salto in avanti nella tecnologia integrata di batteria e telaio. Questo autobus di 12 metri è dotato del rivoluzionario BYD Blade Battery Chassis, che integra la batteria al litio ferro fosfato (LFP) direttamente nella struttura del telaio. Questa soluzione non solo migliora la sicurezza e l'integrità strutturale del veicolo, ma riduce anche il peso e il consumo energetico, garantendo un'autonomia di 600 km con una sola carica.

Un altro aspetto chiave del B12 è il sistema di controllo 6-in-1, che utilizza la tecnologia al carburo di silicio (SiC). Questo innovativo sistema rende la manutenzione più semplice e riduce i tempi di fermo, ottimizzando le prestazioni complessive del veicolo.

Il BYD eBus B13, con una lunghezza di 13 metri, è progettato per trasportare fino a 60 passeggeri e offre un'autonomia di 450 km, rendendolo ideale sia per le rotte urbane che per quelle interurbane. Anche questo modello beneficia delle stesse tecnologie avanzate delle batterie e dei motori, garantendo elevata efficienza e sicurezza.

Infine, il BYD eBus B18, un autobus articolato di 18 metri, offre una capacità massima di 140 passeggeri e un'autonomia di 430 km. Questa soluzione si rivela particolarmente adatta per il trasporto su lunghe tratte urbane, combinando un'efficienza energetica superiore con un'ampia capacità di trasporto.

Tutti e tre i modelli sono dotati di sistemi di ricarica rapida e tecnologie di gestione termica della batteria, che assicurano il massimo delle prestazioni anche in condizioni climatiche estreme. Inoltre, questi autobus sono certificati secondo i più alti standard di sicurezza, come R66, R155/R156, offrendo agli operatori del trasporto pubblico soluzioni affidabili e all'avanguardia per un futuro più sostenibile.