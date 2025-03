BYD domina il mercato NEV in Italia e supera i brand tradizionali

BYD continua la sua crescita esponenziale nel mercato italiano e si conferma il primo marchio per vendite di veicoli a nuova energia (NEV), che includono i BEV e i PHEV.

Nel mese di febbraio, il brand cinese ha immatricolato 1.350 unità, conquistando il 9,9% del segmento NEV e quadruplicando i numeri dello scorso anno. Il risultato evidenzia una crescita sette volte superiore a quella del mercato nel suo complesso, segnando un traguardo significativo per BYD in un panorama ancora dominato dai marchi europei.

L’azienda ha raggiunto l’1% della quota di mercato totale, un dato che certifica il superamento di diversi brand storici italiani ed europei, che pur avendo introdotto nuovi modelli non sono riusciti a eguagliare la rapidità di crescita del colosso asiatico. La strategia di espansione di BYD ha tratto beneficio da una campagna pubblicitaria aggressiva e mirata, che ha visto un incremento del 40% nelle ricerche del brand su Google. In particolare, la promozione dei modelli Seal U DM-i e ATTO2 ha spinto le vendite, mentre la presenza pubblicitaria in televisione, coincidente con il Festival di Sanremo, ha aumentato la notorietà del marchio.

Parallelamente alla crescita delle vendite, BYD sta portando avanti un massiccio piano di espansione della propria rete commerciale e post-vendita. L’obiettivo per il 2025 è arrivare a oltre 40 concessionari e 105 punti vendita in tutta Italia, con una prima fase che prevede il raggiungimento di almeno 25 dealer e 70 store entro la fine del primo semestre. L’investimento in una rete capillare è considerato cruciale per rafforzare il posizionamento del brand, garantendo ai potenziali clienti l’opportunità di provare le vetture e di comprendere le avanzate soluzioni tecnologiche di BYD.

Il mercato italiano dell’auto sta attraversando un momento di forte selezione e ridefinizione, con i marchi che si stanno adattando alla crescita della mobilità elettrificata. BYD si posiziona tra i vincitori di questa fase, grazie a un’offensiva di prodotto che proseguirà per tutto il 2025. Il brand ha in programma nuovi lanci nei segmenti BEV e PHEV e, nel mese di aprile, durante la Settimana del Design a Milano, introdurrà in Europa il suo marchio premium Denza. La strategia di espansione arriva in un momento di incertezza per il mercato NEV, che è ancora in fase di consolidamento e definizione degli spazi di crescita in Italia. Tuttavia, BYD sta approfittando di questa fase di transizione per rafforzare la propria posizione e guadagnare quote di mercato sottraendole ai brand tradizionali.

Se BYD emerge come il principale vincitore del mese di febbraio, diversi marchi europei e italiani devono fare i conti con un andamento meno brillante. Alcuni brand storici hanno registrato un calo delle vendite nonostante il lancio di nuovi modelli, evidenziando la difficoltà di competere con la rapida ascesa del costruttore cinese. Il mercato NEV, che fino a pochi anni fa era dominato da costruttori europei, sta vivendo una trasformazione significativa, con BYD che si impone come uno dei protagonisti della transizione energetica.

L’andamento del mese di febbraio conferma che il 2025 sarà un anno di svolta per il mercato dell’auto in Italia. La crescita strutturata di BYD e il suo piano di espansione rappresentano una sfida diretta ai competitor tradizionali, mentre il mercato elettrificato continua ad acquisire peso nel panorama automobilistico italiano. Nei prossimi mesi, la competizione tra i costruttori sarà sempre più accesa, con BYD che si prepara a consolidare il suo ruolo di leader nel segmento NEV, puntando su innovazione, tecnologia e una strategia commerciale aggressiva.