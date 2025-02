BYD e Istituto Ruffini: al via la prima collaborazione in Italia per la formazione di tecnici specializzati in auto elettriche

L’industria dell’automotive sta attraversando una rivoluzione elettrica e, per affrontare questa sfida, la formazione dei futuri tecnici specializzati è essenziale.

In questo contesto, BYD – leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici – ha siglato un accordo con l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Ruffini” di Imperia per avviare un progetto di formazione innovativo. Si tratta della prima collaborazione di questo genere in Italia, finalizzata a potenziare le competenze degli studenti sulle nuove tecnologie dell’elettrificazione automobilistica.

Grazie a questa partnership, BYD fornirà all’Istituto Ruffini attrezzature all’avanguardia e momenti di formazione dedicati, con l’obiettivo di preparare le nuove generazioni di meccanici e tecnici specializzati nell’assistenza e manutenzione di vetture elettriche e ibride.

Un progetto concreto: auto, attrezzi e corsi per il futuro dell’automotive

Il progetto prevede la fornitura di:

Due vetture BYD per le esercitazioni pratiche: una 100% elettrica e una dotata di tecnologia DM-i (ibrido plug-in avanzato);

Kit di strumenti e software specifici per la gestione e diagnosi delle nuove motorizzazioni;

Corsi di formazione annuali e gratuiti per i docenti, organizzati nei centri BYD in Italia e all’estero.

Grazie a questo investimento, gli studenti dell’Istituto Ruffini avranno l’opportunità di acquisire competenze aggiornate sui nuovi sistemi di propulsione elettrica, ampliando la loro preparazione oltre i tradizionali motori termici e ibridi.

Imperia: punto di riferimento per la formazione sui veicoli elettrici

Per BYD, questa iniziativa rappresenta un passo strategico nel consolidamento della propria presenza in Italia. L’azienda ha individuato nell’Istituto Ruffini di Imperia il partner ideale per sperimentare un nuovo modello di collaborazione scuola-impresa, puntando sulla formazione tecnica avanzata per supportare la transizione verso la mobilità elettrica.

Il settore dell’automotive elettrificato è in rapida espansione e richiede sempre più figure specializzate in manutenzione, diagnosi e gestione delle nuove tecnologie. Attraverso questa iniziativa, BYD e l’Istituto Ruffini offrono agli studenti l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro con competenze tecniche aggiornate e altamente richieste dal mercato.