BYD Ginevra 2024: debutto europeo di tecnologie NEV e sub-brand Innovativi

In una mossa senza precedenti, BYD, il colosso cinese leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e di batterie,

ha scelto il prestigioso palcoscenico del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra 2024 per l'anteprima europea di una vasta gamma di modelli innovativi, sub-brand di lusso e tecnologie rivoluzionarie nel campo dei veicoli a nuova energia.

Per la prima volta sul suolo europeo, BYD presenta il BYD SEAL U DM-i, un modello che introduce la tecnologia BYD Super DM (Dual Mode) in Europa, rappresentando un'evoluzione significativa nella tecnologia PHEV intelligente. Questa variante ibrida plug-in del BYD SEAL U combina efficienza, praticità ed ecologia, offrendo una soluzione ideale per la mobilità quotidiana e i lunghi viaggi, senza l'ansia da autonomia.

Il nuovo BYD TANG, il SUV 100% elettrico a 7 posti con trazione integrale, completamente rinnovato e ristilizzato, sarà un altro protagonista di Ginevra. Questo imponente E-SUV è progettato per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne, offrendo comfort, praticità e prestazioni eccezionali, con un'autonomia estesa fino a 530 chilometri (WLTP combinato) e la certificazione di sicurezza massima di 5 stelle nei test Euro NCAP.

Inoltre, BYD stupisce il pubblico di Ginevra con l'introduzione di due sub-brand di lusso, YANGWANG e DENZA, che evidenziano la capacità innovativa e la diversità del portafoglio di BYD. YANGWANG, il sub-brand di lusso, farà il suo debutto europeo con lo YANGWANG U8, dotato della piattaforma e⁴ a quattro motori indipendenti e del sistema di controllo idraulico intelligente della carrozzeria DiSus-P, offrendo una dinamica di guida senza precedenti e prestazioni di alto livello.

DENZA, la joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, presenta in anteprima europea la DENZA D9, il monovolume di lusso a 7 posti che ha già conquistato il mercato cinese diventando il più venduto nella sua categoria. Questo modello è una dimostrazione della dedizione di DENZA al comfort, alla sicurezza e alle prestazioni superiori, promettendo un'esperienza di guida lussuosa e personalizzata. Inoltre, DENZA svelerà la N7, un crossover full electric di medie dimensioni che combina eleganza e sportività.

Con questi annunci a Ginevra, BYD non solo rafforza la sua presenza nel mercato europeo ma ridefinisce anche le aspettative per il futuro della mobilità sostenibile, dimostrando un impegno senza pari verso l'innovazione e la leadership tecnologica nel settore dei veicoli a nuova energia.