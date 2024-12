BYD Italia: Daniele De Leonardis è il nuovo Marketing Director per Italia ed Europa

BYD Italia ha annunciato l’ingresso di Daniele De Leonardis nella squadra come nuovo Marketing Director per il mercato italiano e Digital Marketing Director per l’Europa.

La scelta conferma l’impegno del brand cinese nell’ampliare la propria presenza in Italia e nel continente europeo, affidandosi a un professionista con un’esperienza consolidata nel settore automotive e digitale.

Daniele De Leonardis, classe 1982, è originario di Brindisi e laureato in ingegneria al Politecnico di Torino. Dopo aver iniziato la sua carriera come Marketing Specialist in H3G, ha proseguito il suo percorso in Gameloft Italia come Business Development Manager. La sua ascesa nel settore automotive inizia nel 2010, quando entra in FCA con il ruolo di Head of Digital Italian Market, distinguendosi nella gestione di campagne multicanale, tra cui display, social e video.

Negli anni successivi, De Leonardis ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità all’interno di FCA e, successivamente, di Stellantis, tra cui Head of Abarth Brand and Marketing Communications, Head of Digital&CRM Italia e Head of Digital Media e Analytics EMEA. Nel 2021 è stato nominato Chief Marketing Officer per Stellantis, consolidando la sua reputazione come leader strategico nel marketing e nella comunicazione digitale.

Nel nuovo incarico in BYD, De Leonardis riporterà direttamente al Country Manager Alessandro Grosso e si occuperà di rafforzare la strategia del brand nel mercato italiano, con uno sguardo rivolto anche al contesto europeo. La sua nomina sottolinea la volontà di BYD di investire su figure di alto profilo per affrontare con successo le sfide del settore automobilistico, in particolare nell’ambito della mobilità elettrica.