BYD Seal U DM-i comfort: 1.125 km di autonomia e tecnologia senza compromessi

Nel segmento sempre più competitivo dei SUV elettrificati, BYD alza nuovamente l’asticella.

Con l’arrivo della nuova SEAL U DM-i Comfort, la casa cinese introduce una versione del suo SUV ibrido plug-in capace di coniugare prestazioni elevate, lusso e una sorprendente autonomia combinata fino a 1.125 km, superando ogni attuale standard di riferimento per la categoria.

Il cuore di questa evoluzione tecnologica è la piattaforma DM-i, acronimo di Dual Mode Intelligence, che integra una nuova batteria da 26,6 kWh. Questo aggiornamento permette alla vettura di percorrere fino a 125 km in modalità 100% elettrica, superando abbondantemente i valori delle versioni Boost e Design, e offrendo una guida quotidiana praticamente priva di emissioni. È la risposta definitiva all’ansia da ricarica, garantendo anche nei lunghi viaggi una copertura chilometrica eccezionale, senza rinunciare al piacere della guida sostenibile.

“Con la versione Comfort, BYD dimostra che è possibile unire efficienza, comfort e accessibilità in un’auto pensata per chi percorre molti chilometri e cerca un’alternativa concreta alle motorizzazioni tradizionali,” ha commentato un portavoce dell’azienda durante il lancio. “Abbiamo ascoltato le esigenze del mercato e offerto una soluzione concreta, intelligente e tecnologicamente avanzata.”

A bordo, la SEAL U DM-i Comfort offre una dotazione premium completa: infotainment da 15,6 pollici rotante, sedili in pelle riscaldati e ventilati, pompa di calore, tetto panoramico e cerchi in lega fanno parte dell’equipaggiamento standard. L’interfaccia utente è intuitiva e personalizzabile, pensata per adattarsi alle esigenze di chi viaggia spesso e per lunghi tragitti.

Alla tecnologia si affianca una sicurezza attiva ai massimi livelli. Il modello ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, grazie a una suite ADAS che include guida autonoma di livello 2, frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, Blind Spot Detection e Rear Cross Traffic Alert. Tutti dispositivi che portano l’esperienza di guida a un livello superiore, garantendo serenità anche nelle condizioni più complesse.

Con il suo posizionamento, la versione Comfort mira anche al mondo delle flotte aziendali, grazie alla sua autonomia elettrica estesa e ai benefici fiscali legati ai veicoli PHEV. La mobilità di lungo raggio trova in questo modello una nuova, concreta alleata. Lo stile, tipico della gamma BYD, resta inconfondibile: design scolpito, linee moderne e un’identità visiva forte, senza eccessi.

Il nuovo BYD SEAL U DM-i Comfort è già disponibile nelle concessionarie italiane, pronto a conquistare una nuova generazione di automobilisti orientati alla sostenibilità, senza dover scendere a compromessi con autonomia, comfort o sicurezza.