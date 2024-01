BYD SEAL U: il SUV elettrico orientato alla famiglia e sostenibile

BYD ha ampliato la sua presenza in Europa con l'introduzione del modello completamente elettrico BYD SEAL U.

SEUL U SUV si posiziona nel segmento D (Utility) e si distingue per un ampio e pratico abitacolo, un design elegante, un ottimo rapporto qualità/prezzo e una ricca dotazione di serie. Dotato di materiali di alta qualità e tecnologie avanzate in sicurezza, connettività e comfort, il SEAL U offre un'autonomia di guida fino a 500 chilometri secondo il ciclo di test WLTP, garantendo una maggiore tranquillità agli utenti.

BYD ha ampliato la sua serie Ocean con l'introduzione del modello BYD SEAL U, seguendo i precedenti modelli SEAL e DOLPHIN. Appartenente al segmento SUV, il SEAL U segue il linguaggio di design "Ocean Aesthetics" del marchio, evidenziato da un frontale attraente a forma di X con fari a forma di U inseriti nel cofano, conferendo un'identità distintiva alla Serie Ocean. Il design fluido e arrotondato si estende lungo la fiancata con una linea di cintura superiore prominente, mentre i cerchi in lega da 19 pollici e il design wide-body della parte posteriore contribuiscono a un'estetica ben proporzionata. Dettagli come il paraurti posteriore e il fanale posteriore a LED ispirato a gocce d'acqua completano il linguaggio di design "Ocean Aesthetics", conferendo al SEAL U un aspetto visivamente high-tech e armonioso.

Gli interni di SEAL U offre un'esperienza premium con un mix di design moderno ed elegante, superfici morbide al tatto e finiture di alta qualità. Rivestimenti in pelle vegana con doppie cuciture a contrasto decorano sedili, cruscotto, pannelli delle porte e console centrale. Il "Legacy Gearshift Panel" presenta un pomello del cambio in cristallo dal design raffinato, seguendo il tema ispirato all'oceano. Il comfort è enfatizzato dai sedili anteriori ampi, regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati di serie. Due ampi schermi digitali, testimonianza del DNA high-tech del marchio, contribuiscono all'ergonomia e alla facilità d'uso. Il tetto panoramico scorrevole elettrico crea un ambiente luminoso, mentre un filtro interno PM 2.5, incluso in alcune versioni, assicura un'aria interna pulita. In sintesi, il SEAL U offre un'atmosfera lussuosa e tecnologicamente avanzata all'interno.

BYD SEAL U si presenta come un'auto familiare ideale, combinando comfort e praticità. Posizionato come SUV a cinque posti nel segmento D, le sue dimensioni di 4.785 mm in lunghezza, 1.890 mm in larghezza e 1.668 mm in altezza offrono spazio generoso. Il passo di 2.765 mm e il design del pavimento piatto contribuiscono a un'esperienza di viaggio silenziosa con bassi livelli di rumore, vibrazioni e asprezza (NVH). L'attenzione alla praticità è evidente con il sedile posteriore abbattibile in due parti (60:40), consentendo di ampliare il volume di carico da 552 a 1.440 litri. La versatilità dell'abitacolo è accentuata da scomparti portaoggetti, portabicchieri, porte USB e la possibilità di ricaricare due smartphone contemporaneamente in modalità wireless. Un tocco particolarmente funzionale è la batteria del BYD SEAL U che supporta il V2L (Vehicle-to-Load), permettendo all'auto di fungere da alimentatore portatile per dispositivi esterni, una caratteristica utile in aree senza prese di corrente.

SEAL U, come tutte le autovetture BYD offerte in Europa, presenta la tecnologia esclusiva BYD Blade Battery. Questa batteria priva di cobalto è stata sviluppata internamente con l'obiettivo di massimizzare sicurezza, durata, longevità, prestazioni e utilizzo dello spazio. La configurazione della batteria consiste in molte celle sottili e allungate, simili a lame, utilizzando il fosfato di ferro di litio (LFP) come materiale catodico per migliorare sicurezza, durata e stabilità termica. Nonostante l'uso del LFP, la batteria raggiunge una densità energetica fino a 145 Wh/kg, risultando leader nel settore. La batteria Blade mostra un eccezionale livello di sicurezza, dimostrato dal superamento del rigoroso Nail Penetration Test, un test che simula le conseguenze di un grave incidente stradale per valutare la fuga termica della batteria.

BYD SEAL U sarà disponibile in due allestimenti, Comfort e Design, entrambi con trazione anteriore e alimentati da un potente motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 160 kW di potenza massima e 330 Nm di coppia massima. La versione Comfort offre una batteria da 71,8 kWh con un'autonomia fino a 420 km (WLTP), mentre la versione Design presenta una batteria da 87 kWh con un'autonomia estesa fino a 500 km (WLTP). Entrambe le versioni includono un caricabatterie di bordo trifase a corrente alternata da 11 kW e supportano velocità di ricarica ultraveloci in corrente continua fino a 140 kW, consentendo una ricarica rapida del 30% all'80% in 27-28 minuti. Il SEAL U presenta un design aerodinamico con un coefficiente di resistenza di 0,32 Cd e una batteria Blade BYD che supera test di sicurezza rigorosi. La trasmissione elettrica 8-in-1 del veicolo, integrata con un sistema a pompa di calore ad alta efficienza, contribuisce a ottimizzare l'efficienza del sistema fino al 88%, garantendo un'esperienza di guida confortevole, efficiente e adatta a diverse condizioni climatiche.

BYD SEAL U offre un eccellente rapporto qualità/prezzo nella sua categoria grazie alla ricca dotazione di equipaggiamenti e tecnologie intelligenti. L'Intelligent Cockpit System, gestito da uno schermo da 12,8 o 15,6 pollici ruotabile elettricamente, offre connettività avanzata e infotainment, con la possibilità di scegliere tra schermo orizzontale o verticale. Il cruscotto digitale LCD da 12,3 pollici fornisce informazioni al conducente. La connessione 4G, la navigazione integrata Spotify e HERE, l'integrazione di smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay e il controllo vocale "Hi BYD" contribuiscono a un'esperienza di connessione personalizzata. Gli aggiornamenti OTA mantengono il sistema sempre aggiornato.

La connettività del SEAL U va oltre, permettendo il controllo remoto di diverse funzioni attraverso l'app BYD sullo smartphone. Ciò include blocco e sblocco porte, controllo finestrini, attivazione del climatizzatore, riscaldamento/ventilazione dei sedili, lampeggio delle luci, clacson, monitoraggio del tempo di carica rimanente e dell'autonomia. La funzionalità NFC dello smartphone consente anche lo sblocco del veicolo. In sintesi, il BYD SEAL U offre una connettività avanzata e un controllo remoto pratico attraverso l'app per un'esperienza di guida moderna e personalizzata.

Il BYD SEAL U, è progettato per essere uno dei SUV elettrici familiari più sicuri nella sua categoria. Utilizzando acciaio ad alta resistenza e una struttura ultraresistente a nido d'ape per proteggere la batteria, il SEAL U offre una dinamica del telaio robusta e una tenuta di strada sicura con sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multilink.

SEAL U è dotato di una vasta gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come l'avviso di collisione anteriore, la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo, l'avviso di collisione posteriore, l'avviso di traffico trasversale posteriore, l'assistenza al cambio di corsia, il controllo intelligente dei limiti di velocità, il sistema di rilevamento dei punti ciechi e altri. La versione Design include anche un Head-Up Display. La tecnologia di illuminazione full-LED, con assistenza agli abbaglianti e fari adattivi, migliora la visibilità durante la guida notturna. Per agevolare le manovre, una telecamera panoramica fornisce una visione a 360 gradi sullo schermo centrale, facilitando le manovre grazie a una rappresentazione digitale animata dell'auto e immagini combinate da telecamere grandangolari. In sintesi, il BYD SEAL U offre un'elevata sicurezza grazie a tecnologie avanzate e design attentamente progettato.

BYD SEAL U arriverà sui mercati europei a partire da febbraio 2024. La gamma comprende due livelli di allestimento, Comfort e Design, ciascuno con una propria configurazione di trasmissione. Offerto in sei colori di carrozzeria e due temi cromatici per gli interni, BYD punta a un prezzo competitivo di partenza di 42.000 euro, con i prezzi definitivi annunciati prima del lancio. Il veicolo sarà coperto da una garanzia completa del produttore di 6 anni/150.000 km, una garanzia di 8 anni/200.000 km sulle batterie (fino al 70% della capacità) e una garanzia di 8 anni/150.000 km sul motore elettrico.