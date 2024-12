BYD SEALION 7: il SUV elettrico che ridefinisce le prestazioni e il comfort

BYD, leader globale nella produzione di veicoli a nuove energie (NEV), si prepara a conquistare il cuore del pubblico europeo con il lancio del nuovo SUV 100% elettrico SEALION 7.

Con un design che unisce eleganza e sportività, prestazioni di livello mondiale e tecnologie di ultima generazione, SEALION 7 rappresenta il futuro della mobilità sostenibile.

Questa nuova proposta di BYD si distingue non solo per il suo motore elettrico, il più veloce al mondo in produzione di serie, ma anche per il comfort e la cura dei dettagli che rendono ogni viaggio un'esperienza indimenticabile. Scopriamo nel dettaglio tutte le caratteristiche che fanno di SEALION 7 un modello di riferimento nel segmento dei SUV elettrici.

Un design ispirato all’oceano

Sviluppata sotto la direzione di Wolfgang Egger, la SEALION 7 riprende il linguaggio stilistico della Serie Ocean, adattandolo con maestria alla struttura di un SUV sportivo. Le linee aerodinamiche e il frontale distintivo, con il motivo a "X", riflettono la potenza e la dinamicità del veicolo.

Il tema marino si ritrova nei dettagli come i fari LED Dual U e le curve scolpite che evocano il movimento delle onde. Il profilo laterale deciso, le maniglie a filo e lo spoiler posteriore a coda d'anatra completano un’estetica accattivante, pensata per massimizzare l’efficienza aerodinamica.

Tecnologia EV all’avanguardia: batteria Blade e struttura Cell-to-Body

La SEALION 7 si basa sull’innovativa e-Platform 3.0 di BYD, progettata esclusivamente per veicoli elettrici. Al centro di questa architettura c’è la rivoluzionaria batteria Blade, un capolavoro tecnologico che utilizza celle litio-ferro-fosfato (LFP) per garantire maggiore sicurezza, durata e sostenibilità rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

Grazie alla tecnologia Cell-to-Body (CTB), la batteria è integrata direttamente nella struttura del veicolo, offrendo vantaggi significativi in termini di rigidità torsionale e spazio interno. Questo approccio tecnico consente di avere un pianale sottile, pur garantendo ampie dimensioni interne e un livello di sicurezza eccezionale.

Prestazioni straordinarie: il motore elettrico più veloce al mondo

Il cuore della SEALION 7 è il suo motore elettrico, in grado di raggiungere una velocità di rotazione fino a 23.000 giri/min. Questa innovazione ingegneristica permette al SUV di offrire prestazioni straordinarie:

Versione Comfort: trazione posteriore, 230 kW di potenza, accelerazione 0-100 km/h in 6,7 secondi.

Versione Excellence AWD: trazione integrale, 390 kW di potenza combinata, accelerazione 0-100 km/h in soli 4,5 secondi.

Entrambe le varianti garantiscono una velocità massima di 215 km/h e un’efficienza sorprendente, con un’autonomia WLTP fino a 502 km nella versione Excellence.

Ricarica ultraveloce e autonomia ottimizzata

La SEALION 7 offre la ricarica più veloce d’Europa grazie alla capacità di assorbire fino a 230 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 10% all’80% di carica in appena 24 minuti. La batteria Blade è supportata da una pompa di calore ad alta efficienza, che utilizza il calore residuo per migliorare le prestazioni in condizioni climatiche fredde.

Interni spaziosi e tecnologici

Con una lunghezza di 4.830 mm e un passo di 2.930 mm, la SEALION 7 offre un abitacolo incredibilmente spazioso. Il design del pianale piatto massimizza il comfort dei passeggeri, mentre i materiali di alta qualità e le finiture curate creano un ambiente elegante e rilassante.

La tecnologia di bordo è rappresentata da uno schermo centrale da 15,6 pollici ruotabile e un cruscotto digitale da 10,25 pollici, con supporto per Android Auto e Apple CarPlay. Nelle versioni Excellence, l’Head-Up Display aggiunge un ulteriore livello di praticità e sicurezza.

Tecnologie di sicurezza avanzate

Il sistema BYD DiPilot 10 integra una suite completa di funzionalità di assistenza alla guida, tra cui il Cruise Control adattivo, la frenata d’emergenza automatica e il monitoraggio dell’angolo cieco. Con 9 airbag di serie, sensori di parcheggio e telecamere a 360°, la SEALION 7 offre livelli di sicurezza ai vertici del mercato.

Un’offerta semplice e completa

Disponibile nelle versioni Comfort ed Excellence, la SEALION 7 offre dotazioni di serie generose, inclusi sedili riscaldati e ventilati, climatizzatore bi-zona e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Con un prezzo di partenza di 46.500€, BYD conferma la sua strategia di combinare innovazione e accessibilità.

Le consegne ai clienti europei inizieranno nell’ultimo trimestre del 2024, con una garanzia di sei anni sul veicolo e otto anni sulla batteria e sul motore elettrico.

Con la SEALION 7, BYD ridefinisce gli standard per i SUV elettrici, unendo prestazioni, sostenibilità e comfort. Il nuovo modello si posiziona come scelta ideale per chi cerca un veicolo familiare capace di offrire emozioni sportive e tecnologie avanzate. Una dimostrazione di come il futuro della mobilità sia già qui, grazie a BYD.