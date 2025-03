BYD svela TANG: il SUV elettrico tecnologico e spazioso per tutta la famiglia

Il nuovo BYD TANG è pronto a rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici con un mix perfetto di prestazioni elevate, tecnologia d’avanguardia e comfort familiare.

Progettato per chi cerca un’auto spaziosa e versatile, questo SUV sette posti elettrico garantisce un’esperienza di guida unica, combinando potenza, autonomia e innovazione. Con una motorizzazione da 517 CV, il BYD TANG accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, offrendo una guida fluida e reattiva. La sua autonomia arriva fino a 530 km (WLTP), grazie all’innovativa Blade Battery BYD, una tecnologia avanzata che assicura maggiore sicurezza, durata ed efficienza. Inoltre, il supporto alla ricarica rapida DC fino a 170 kW consente di ripristinare l’80% della batteria in pochi minuti, rendendo il veicolo ancora più pratico per l’uso quotidiano e per i lunghi viaggi.

Il design esterno del BYD TANG si ispira alla filosofia Dragon Face, un concetto stilistico che fonde tradizione orientale e modernità occidentale. Le linee decise, i dettagli in alluminio spazzolato e i fari full-LED conferiscono un look elegante e distintivo. Gli interni sono altrettanto raffinati, con un’abitabilità pensata per garantire il massimo del comfort. I sedili in pelle Nappa, regolabili elettricamente, sono dotati di funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio, offrendo un livello di lusso difficilmente eguagliabile nel segmento. Il tetto panoramico apribile, le luci ambientali LED personalizzabili e un avanzato sistema di purificazione dell’aria migliorano ulteriormente l’esperienza di viaggio, creando un’atmosfera sofisticata e rilassante per tutti gli occupanti.

La dotazione tecnologica del BYD TANG è all’avanguardia e comprende un touchscreen rotante da 15,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, entrambi alimentati da un potente processore Qualcomm. La connettività è garantita grazie all’integrazione di Android Auto e Apple CarPlay, al sistema di assistente vocale intelligente e alla ricarica wireless da 50W per smartphone. Il sistema audio premium Dynaudio assicura un’esperienza sonora di qualità superiore, trasformando ogni viaggio in un momento di puro piacere.

In termini di sicurezza, il BYD TANG raggiunge i massimi livelli, ottenendo le 5 stelle nei test Euro NCAP. La presenza di un pacchetto completo di ADAS garantisce il massimo della protezione in qualsiasi condizione di guida, con sistemi di assistenza avanzati che migliorano la stabilità e il controllo del veicolo. La capacità di traino fino a 1500 kg e il sistema frenante Brembo con assistenza idraulica Bosch rendono questo SUV ideale per le famiglie che necessitano di un veicolo robusto e versatile. Le sospensioni adattive, insieme ai pneumatici Michelin da 21 pollici, contribuiscono a ottimizzare l’assetto del veicolo, offrendo una guida sempre fluida e sicura. Le modalità di guida personalizzabili – Sport, Normal, Eco, Snow – permettono di adattare la risposta del veicolo alle diverse condizioni stradali, garantendo un’esperienza dinamica ed efficiente in ogni situazione.

Con il nuovo BYD TANG, il brand cinese continua a ridefinire il concetto di mobilità elettrica, combinando sostenibilità, lusso e prestazioni elevate. Questo SUV rappresenta una scelta ideale per chi cerca tecnologia avanzata, spazio generoso e autonomia elevata senza compromessi. L’ingresso di BYD nel segmento premium degli SUV elettricisegna un ulteriore passo avanti nella transizione verso una mobilità più sostenibile e tecnologicamente avanzata. Con una combinazione perfetta di efficienza, sicurezza e design raffinato, il BYD TANG si posiziona come uno dei SUV elettrici più completi e innovativi sul mercato, perfetto per accompagnare le famiglie nelle sfide della mobilità moderna.