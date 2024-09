Cambio al vertice di Maserati Corse: Maria Conti è la nuova Head of Motorsport

Dal 1° ottobre 2024, Maserati Corse vedrà un cambio al vertice con l’arrivo di Maria Conti come nuova Head of Motorsport.

Sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia del Brand, e riporterà direttamente a Davide Grasso, CEO di Maserati, e a Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport. Conti prenderà il posto di Giovanni Sgro, che ha guidato con passione e dedizione il ritorno di Maserati nel mondo delle competizioni sportive negli ultimi due anni.

Sotto la direzione di Sgro, Maserati ha partecipato a importanti competizioni come l’ABB FIA Formula E World Championship e il Fanatec GT2 European Series, segnando un ritorno di successo del Tridente in pista. Uno dei suoi più grandi contributi è stato lo sviluppo della Maserati MCXtrema, una halo car esclusiva che rappresenta l'apice dell'ingegneria e del design del marchio.

Maria Conti, forte di oltre vent'anni di esperienza nel settore automotive e lifestyle a livello internazionale, porta con sé una grande passione per il motorsport e una profonda conoscenza del Brand. Dopo aver ricoperto il ruolo di Chief Communication Officer di Maserati, il suo nuovo incarico la vedrà impegnata a consolidare il successo e la competitività del Tridente nelle principali competizioni mondiali.

Rientrata dal congedo per maternità, Conti rappresenta un cambiamento significativo non solo per Maserati, ma per tutto il settore delle corse automobilistiche. Il suo arrivo segna l’inizio di una nuova fase per il marchio, con l’obiettivo di rinnovare lo spirito competitivo che ha sempre contraddistinto Maserati sui circuiti internazionali. “Competenza, creatività ed entusiasmo” sono le qualità che Maria Conti porterà nelle future sfide che attendono il Brand.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha espresso gratitudine verso Giovanni Sgro per il suo contributo fondamentale alla rinascita di Maserati Corse e ha accolto con orgoglio Maria Conti nella Maserati Family. “Sono particolarmente orgoglioso che in questo momento sia una donna a guidare le attività in pista per il nostro Brand”, ha dichiarato Grasso.

Con il passaggio di testimone, Maserati si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria storia nel motorsport, con lo sguardo rivolto al futuro e alle sfide che attendono il marchio nei prossimi anni.