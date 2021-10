Celly sforna nuovi supporti per uso smartphone in auto e moto

Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet, lancia una linea di supporti per smartphone interamente dedicata al mondo delle due ruote.

Pratici, resistenti e versatili, i nuovi Ridecase e Ridemagnet, sono la soluzione ideale per chi vuole affrontare qualsiasi rotta in sella alla propria moto o al proprio scooter, avendo lo smartphone sempre a portata di mano per consultare mappe e percorsi e senza doversi preoccupare di perderlo o che subisca urti. Grazie alla combinazione vincente di un morsetto removibile super resistente, facile da montare e pensato per garantire estrema stabilità del device, e della certificazione IP64 che rende la superficie resistente agli schizzi, Ridecase può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre, la finestra in morbida plastica trasparente è compatibile con la funzione touch screen, per un utilizzo semplice e confortevole. Completa il look un design sottile e minimal, curato nei minimi dettagli, per un prezzo al pubblico suggerito a partire da € 34,99. Ridemagnet è invece caratterizzata da otto potenti magneti integrati nel supporto, che gli consentono di ancorarsi perfettamente al serbatoio della moto, con una stabilità da 10 e lode. Anche in questo caso, l’accessorio è resistente all’acqua ed è dotato di finestra trasparente compatibile con la funzione touch screen e la comoda visiera parasole, per viaggi on the road senza limiti. Il kit include anche un laccio di sicurezza pensato per rendere il case ancora più sicuro.

Prezzo al pubblico suggerito a partire da € 39,99. Amplia la gamma di supporti magnetici per auto, invece, Ghostsuper, che introduce ben quattro innovative soluzioni adatte a ogni modello di smartphone e a qualsiasi vettura, grazie alle diverse modalità di fissaggio, per rendere la guida ancora più sicura e soddisfare anche gli utenti più esigenti. I prezzi al pubblico suggeriti partono da 14,99 euro.