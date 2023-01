CES 2023: Mercedes-Benz e SUPERPLASTIC presentano ‘Superdackel’

Mercedes-Benz compie un passo nell'intrattenimento digitale, unendo le forze con il marchio emergente SUPERPLASTIC.

Conosciuto per il suo universo di celebrità sintetiche portate in vita attraverso contenuti originali sui social media e per le uscite "iper-limitate" di toys e capi d'abbigliamento, SUPERPLASTIC collabora con una vasta gamma di musicisti, artisti e marchi internazionali di primo piano. Quello che a prima vista sembra un mix controintuitivo di due mondi molto diversi, è in realtà un'accoppiata inaspettata e allo stesso tempo perfetta tra nuovo e tradizionale, lusso e avanguardia, mondo digitale e fisico.

I due marchi si uniscono per lanciare la loro nuova partnership al CES 2023, che prevede l'introduzione di un nuovo personaggio nell'universo SUPERPLASTIC: Superdackel. È la reinvenzione di SUPERPLASTIC e l'alter ego eroico di un'amata icona culturale, il "Wackeldackel", il classico gadget a forma di ‘cane che annuisce’, che ha caratterizzato i cuori e i cruscotti di generazioni di automobilisti in tutto il mondo.

Superdackel sarà presente sui social media a partire dal 5 gennaio. Il momento clou del lancio del CES sarà un cortometraggio animato che ha per protagonisti Superdackel e i personaggi principali di SUPERPLASTIC, Janky e Guggimon. La trama: Janky e Guggimon ‘prendono in prestito’ una Mercedes-Benz da un dealer in tarda notte, quando scoprono Wackeldackel nell'auto. I tre si imbarcano quindi in un giro di rocambolesco per le strade illuminate dalla luna di New York, dove si imbattono in scene da film, inseguimenti in auto e una magica balena spaziale. Grazie all'influenza dei suoi nuovi amici, con il passare della notte, Wackeldackel, timido e distaccato, si trasforma nel suo nuovo personaggio, Superdackel.