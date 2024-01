CES 2024: Polestar presenta le nuove funzionalità automobilistiche di Google

Polestar continua la sua stretta collaborazione con Google al CES 2024 di Las Vegas.

Le ultime innovazioni per le auto dotate di integrazione Google stanno per essere implementate sui modelli Polestar, introducendo nuove funzionalità disponibili anche su Polestar 2. Queste novità sono attualmente in mostra presso lo stand Android di Google al CES, con particolare riferimento a Polestar 3.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, afferma: " Google rappresenta uno dei nostri partner tecnologici di maggiore rilevanza. Da quando abbiamo lanciato Polestar 2 oltre tre anni fa, abbiamo assistito all'espansione dell'ecosistema Android Automotive OS con l'introduzione di tante nuove app e funzionalità. La nostra consolidata collaborazione continua a portare nuove funzionalità per i proprietari di Polestar, e quest'anno arricchirà anche le esperienze su Polestar 3 e Polestar 4."

Google sta introducendo una nuova funzionalità che permette agli utenti di pianificare i loro viaggi su Google Maps attraverso i dispositivi Android o iOS e inviare facilmente l'itinerario pianificato direttamente a Google Maps integrato nella Polestar 2. La funzionalità verrà implementata immediatamente.

Ora, il browser Chrome sta iniziando a essere implementato in versione beta per Polestar 2, offrendo ai conducenti un'esperienza di navigazione familiare e facile da usare durante la sosta.