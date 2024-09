China Car Company espande la gamma DFSK in Italia con i nuovi modelli E5 PHEV e Glory 600

DFSK, brand automobilistico cinese in rapida crescita, ha ufficialmente lanciato in Italia i suoi nuovi modelli E5 PHEV e Glory 600 grazie alla collaborazione con China Car Company, distributore esclusivo per il mercato italiano.

Questi veicoli vanno a completare una gamma già ricca, con motorizzazioni benzina e GPL, arricchendo l’offerta con soluzioni innovative in grado di coniugare efficienza, sostenibilità e un prezzo competitivo.

DFSK: Il Marchio Cinese in Crescita Globale

Fondata nel 2003, DFSK (acronimo di Dongfeng Sokon Automobile) fa parte del gruppo Chongqing Sokon Industrial Group e si è rapidamente affermata come uno dei principali marchi automobilistici in Cina. Con oltre 3 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, DFSK ha saputo espandersi anche a livello globale, esportando 500.000 vetture in più di 70 mercati. In Europa, DFSK è stato uno dei primi brand cinesi a entrare nel mercato e ora, grazie alla China Car Company, è pronto a rafforzare la sua presenza in Italia.

China Car Company, con sede operativa a Prato e sede legale a Livorno, è l’unico importatore ufficiale di DFSK in Italia. La sua missione è quella di diffondere l’eccellenza del marchio DFSK, con una rete capillare di 100 punti venditae centri assistenza in tutto il territorio nazionale. Questa strategia è sostenuta da una partnership solida con Sirmec, per la distribuzione giornaliera di ricambi, e CETOC, per la formazione tecnica post-vendita.

DFSK E5 PHEV: Innovazione Ibrida Plug-in

Il nuovo DFSK E5 PHEV segna una svolta per il marchio cinese, rappresentando il primo modello ibrido plug-in della gamma DFSK. Questo SUV di segmento D è dotato di un sistema di propulsione che combina un motore a combustione interna da 1.498 cc con un’unità elettrica da 130 kW (180 CV), per una potenza totale che garantisce alte prestazioni. Il motore termico, da 81 kW (110 CV), lavora in sinergia con la batteria da 17,52 kWh, la quale può essere ricaricata in circa 4 ore.

In modalità elettrica, l’E5 PHEV ha un’autonomia di 87 km, ideale per gli spostamenti urbani quotidiani, mentre in modalità combinata il SUV raggiunge un’autonomia complessiva di oltre 1.000 km. Questo lo rende perfetto anche per i viaggi lunghi, mantenendo un’efficienza energetica ottimale.

Dal punto di vista del design, l’E5 PHEV presenta un aspetto robusto e moderno, con una calandra caratteristica Dot Matrix, luci a LED posteriori, cerchi da 19 pollici e linee decise che ne esaltano il carattere dinamico. Le dimensioni generose di 4760×1865×1710 mm garantiscono ampio spazio interno, con 7 posti per una versatilità massima. L’abitacolo è curato nei dettagli, con sedili in pelle, un touchscreen SD da 10,25 pollici, e una connettività all’avanguardia che garantisce un’esperienza di guida confortevole e sicura. Disponibile in diverse colorazioni, tra cui Grigio, Nero, Oro e Verde, l’E5 PHEV è pensato per chi cerca un veicolo familiare, spazioso e tecnologicamente avanzato.

DFSK Glory 600: Spazio, Comfort e Versatilità

Il DFSK Glory 600, l’altro nuovo arrivo nella gamma italiana, si posiziona come il top di gamma per chi desidera un SUV a 7 posti con ampio spazio interno e prestazioni eccellenti. Questo veicolo, dalle dimensioni di 4720x1865x1785 mm, è progettato per offrire il massimo comfort a bordo, sia per i passeggeri sia per il conducente. Gli interni in pelle e il tetto panoramico sono pensati per garantire un’esperienza di guida premium, mentre la tecnologia avanzata presente a bordo permette una guida sicura e confortevole.

Il motore del Glory 600 è un 1.5 TGDi sovralimentato, capace di erogare 185 CV e una coppia massima di 300 Nm, consentendo al veicolo di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. Questo SUV è ideale per chi cerca spazio e versatilità, con una capacità di carico ampia, perfetta per le esigenze familiari, il trasporto di attrezzature sportive o servizi di trasporto come NCC e taxi. La combinazione tra design moderno, prestazioni potenti e comfort interno rende il Glory 600 una scelta ideale per chi cerca un veicolo polivalente e di alta gamma.

Una Gamma Completa e Competitiva

Con l’introduzione dei nuovi modelli, la gamma DFSK in Italia si arricchisce ulteriormente, offrendo una vasta scelta di veicoli che rispondono alle esigenze di una clientela diversificata. Oltre ai nuovi E5 PHEV e Glory 600, DFSK offre anche modelli alimentati a benzina e GPL, una scelta strategica in un momento in cui l’attenzione all’ecologia e al risparmio è fondamentale. I modelli a GPL permettono un risparmio di carburante significativo, stimato intorno al 50%rispetto ai motori tradizionali a benzina, senza compromettere le prestazioni.

Ecco la gamma completa di DFSK disponibile in Italia:

Modello Cambio/Allestimento Propulsione Prezzo di listino DFSK Glory 500 Manuale ICE e GPL 17.988 Euro DFSK Glory 500 Automatico/Standard ICE e GPL 19.788 Euro DFSK Glory 500 Automatico/Luxury ICE e GPL 21.588 Euro DFSK Glory 580 Automatico/Intelligent ICE e GPL 26.988 Euro DFSK Glory 600 Automatico ICE e GPL 29.588 Euro DFSK Glory F5 (IX5) Automatico ICE e GPL 29.988 Euro DFSK E5 PHEV Automatico PHEV 36.888 Euro

Note: I prezzi includono IVA, ma non IPT e messa in strada. Tra gli optional disponibili, troviamo la vernice metallizzata a 488 euro e l’impianto GPL a 1.800 euro.

Vantaggi del GPL: Risparmio e Sostenibilità

Il GPL rappresenta una delle soluzioni più interessanti offerte da DFSK, soprattutto per chi cerca un’auto con costi di gestione ridotti e un impatto ambientale minimo. Grazie alla collaborazione con Landi Renzo, leader nella produzione di impianti GPL, DFSK ha sviluppato kit specifici per i suoi modelli, garantendo un’integrazione perfetta tra motorizzazione a benzina e GPL.

Oltre a ridurre significativamente le emissioni di CO2, le vetture a GPL di DFSK permettono di accedere a una serie di benefici economici e fiscali. In molte regioni italiane, ad esempio, i veicoli a GPL godono di esenzioni o riduzioni sul pagamento del bollo auto e possono circolare liberamente durante i blocchi del traffico. Inoltre, grazie al GPL, i costi del carburante possono essere ridotti fino al 50%, un risparmio considerevole in un momento in cui i prezzi dei carburanti tradizionali sono in aumento.

Conclusione: DFSK, un Brand in Crescita nel Mercato Italiano

Con l’introduzione dei modelli E5 PHEV e Glory 600, DFSK dimostra la sua capacità di innovare e adattarsi alle esigenze del mercato europeo e italiano. La gamma di veicoli offerta da DFSK si distingue per la versatilità, l’efficienza energetica e il rapporto qualità-prezzo, rendendo il brand cinese una scelta interessante per chi cerca soluzioni moderne e convenienti.

Grazie alla collaborazione con China Car Company, DFSK ha posto solide basi per la sua crescita in Italia, con una rete di vendita e assistenza capillare e una gamma di veicoli in grado di soddisfare le esigenze di famiglie, professionisti e aziende.