A partire dal 9 settembre 2024, Christoph Aringer è il nuovo Amministratore Delegato di Volkswagen Group Italia, subentrando a Marcus Osegowitsch,

che ha guidato l’azienda con successo negli ultimi tre anni e ora si dedicherà a nuovi incarichi all’interno del Gruppo Volkswagen. Il passaggio di testimone segna una nuova fase per la filiale italiana del gruppo tedesco, con Aringer pronto a proseguire il percorso di crescita e innovazione già tracciato.

Con oltre 35 anni di esperienza nel settore automobilistico, Aringer ha ricoperto posizioni di rilievo sia presso Porsche Holding Salzburg che Škoda Auto a.s., dimostrando una profonda competenza in vendite e marketing a livello globale. Tra i suoi incarichi precedenti figurano ruoli chiave come Executive Director Marketing & Sales per Škoda Auto a.s. a Shanghai e responsabile della regione Europa meridionale e occidentale per Porsche Inter Auto, dove ha gestito oltre 200 concessionari del Gruppo Volkswagen.

Aringer ha dichiarato: “Volkswagen Group Italia ha una posizione solida sul mercato, supportata da una rete di concessionari altamente professionali. Il nostro obiettivo per il futuro sarà continuare a rafforzare questa leadership, lavorando in sinergia come team.”

Durante la cerimonia di presentazione del nuovo Amministratore Delegato, Hans Peter Schützinger, portavoce della dirigenza di Porsche Holding Salzburg, ha espresso gratitudine a Marcus Osegowitsch per il suo contributo significativo nel consolidare Volkswagen Group Italia e porre le basi per la trasformazione futura delle attività di vendita in Italia. Schützinger ha anche sottolineato la fiducia riposta in Christoph Aringer, che con la sua esperienza internazionale guiderà con successo l’azienda verso nuove sfide.