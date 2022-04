CIAR Sparco, il Rally di Sanremo è di Andolfi

Ritiro per incidente per il campione in carica Basso

Fabio Andolfi ha fatto il profeta in patria e sulle strade di Sanremo ha lasciato il segno per la prima volta dall’inizio della sua carriera nel CIAR Sparco. Quarto al termine della tappa di venerdì, il driver della Skoda Fabia Rally 2 ha dato vita ad una solida rimonta, firmando anche gli scratch nelle PS 6 e 10 che gli sono bastati per avere la meglio su Andrea Crugnola.

Il portacolori della Citroen è stato rallentato da un problema tecnico apparso in avvio di PS 5 e malgrado le prestazioni da vertice nelle prove 1, 3,4,5, 8 e 11 si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Un risultato che ha comunque confermato la sua leadership nel campionato. Terzo posto per la Skoda Fabia di Damiano De Tommaso, il più forte nella PS 7 e vittima di un brivido proprio nello stage conclusivo.

A 1’13 dalla vetta il buon Stefano Albertini su Skoda Fabia EVO, quindi le vetture gemelle di Giacomo Scattolon e Simone Miele.

Settima a 5’01 la Volkswagen Polo di Pedro, seguito a distanza ravvicinata dalla Fabia di Lucchesi Jr.

La Hyundai i20 N di Antonio Rusce è nona, davanti alla Peugeot 208 Rally 4 di Gianandrea Pisani, trionfatore tra le due ruote motrici.

Tanti i ritiri importanti, quelli della Polo GTi di Rudy Michelini e della Skoda di Tommaso Ciuffi nella speciale 5. Ma soprattutto della Hyundai i20 N del campione italiano Giandomenico Basso a causa di un errore compiuto nella PS6 e dei due protagonisti del WRC Craig Breen e Mads Ostberg, rispettivamente su Ford Fiesta e C3 R5, mai entrati davvero in gara. Il primo è stato fermato da guai ai freni, il secondo al motore.

Classifica Rally di Sanremo 2022:

1. ANDOLFI Fabio/FENOLI Manuel Skoda Fabia

2. CRUGNOLA Andrea/OMETTO Pietro Elia Citroen C3 +0.9

3. DE TOMMASO Damiano/ASCALONE Giorgia Skoda Fabia +45.5

4. ALBERTINI Stefano/FAPPANI Danilo Skoda Fabia Evo +1'13.0

5. SCATTOLON Giacomo/ BERNACCHINI Giovanni Skoda Fabia Evo +1'37.7

6. MIELE Simone/ MORI Eleonora Skoda Fabia Evo +4'07.5

7. 'PEDRO' /FLOREAN Fulvio Volkswagen Polo +5'01.1

8. 'LUCCHESI JR'/ GHILARDI Titti Skoda Fabia +5'17.3

9. RUSCE Antonio/PAGANONI Giulia Hyundai I20N +5'56.0

10. PISANI Gianandrea/VECOLI Fabrizio Peugeot 208 Rally 4 +7'00.9

