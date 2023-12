Citroen, 10.000 clienti hanno prenotato la nuova E- C3

Nuova Citroen ë-C3. E’ la prima vettura elettrica del segmento B prodotta in Europa a fornire una risposta concreta al problema dell'accessibilità, senza scendere a compromessi.

Ha già conquistato più di 10.000 clienti. Questo successo è il coronamento di un modello che è già il più venduto nella storia di Citroën, con oltre 5,6 milioni di unità vendute.

Con ogni nuova generazione presentata, la C3 ha lasciato il segno. Dalla silhouette a "bolla" della prima generazione, al parabrezza Zenith della seconda, al carattere crossover dell'ultima. Un carattere che le ha permesso di diventare la Citroën più venduta di tutti i tempi, detronizzando l'iconica 2CV. Lanciata nel 2002, la C3 ha venduto oltre 5,6 milioni di unità, mentre la 2 CV, che quest'anno celebra il suo 75° anniversario, è stata prodotta in 5,1 milioni di unità nei suoi 41 anni di carriera.

La quarta generazione di C3 promette di continuare questa storia di successo. Citroën è partita da un foglio bianco per stravolgere i codici del mercato. La sua filosofia è simile a quella della sua illustre antenata, la 2CV. Ma anziché copiarla, ne incarna un'espressione moderna, perfettamente al passo con i tempi.

Nuova ë-C3 cambia le regole del gioco: è l'unico veicolo elettrico in Europa offerto a un prezzo accessibile, compreso tra 23.300 e 27.800 euro. Inoltre è facile da usare, versatile, ha uno stile accattivante, è dotata dei giusti equipaggiamenti ed è in grado di offrire un'esperienza di benessere a bordo. Una combinazione ideale che, ancor prima del lancio commerciale, ha già attirato più di 10.000 clienti in un solo mese nei 10 mercati che hanno lanciato una campagna di preordini il giorno successivo alla presentazione del modello.

Un'esperienza cliente semplificata: solo 2 versioni sono disponibili per la prenotazione sul sito web di Citroën. Senza dover pagare un solo euro, questi clienti hanno accesso a informazioni esclusive, fino al lancio. Saranno i primi a essere contattati dal loro concessionario all'inizio del 2024 per effettuare l'ordine e saranno tra i primi a entrare in possesso della loro ë-C3 a metà anno.La procedura è aperta fino al 31 gennaio 2024. L'ordine può essere effettuato semplicemente online in pochi minuti: i clienti scelgono la versione "You" a 23.300 euro o 99 euro al mese, oppure la versione "Max" a 27.800 euro o 179 euro al mese.

La versione « You » offre, a un prezzo netto di 23.300€(1) o a partire da 99 euro IVA inclusa/mese per il noleggio a lungo termine(2), le sospensioni Citroën Advanced Comfort®, le ultime tecnologie per guidare in tutta tranquillità con il Citroën Head up display e My Citroën Play con Smartphone station per l'infotainment. L'equipaggiamento di serie è di alto livello e comprende l’Active Safety Brake, il Rear Park Assist, il Regolatore con limitatore di velocità, l’Active Lane Departure Warning, Speed Limit Recognition, Driver Alert, climatizzatore, airbag frontali, laterali e a tendina, accensione automatica dei fari anabbaglianti e proiettori a LED.

Quanto alla versione« Max », più connessa e più accessoriata, è disponibile a 27.800 euro(1) o a partire da 179 euro IVA inclusa/mese per il noleggio a lungo termine(2). È dotata di cerchi in lega da 17" Atacamite diamantati, vernice bicolore con tetto a contrasto, barre al tetto nero lucido, vetri posteriori e lunotto oscurati. Include inoltre My Citroën Drive con navigazione su touchscreen da 10,25", ricarica wireless per smartphone, sedili Citroën Advanced Comfort, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili, volante rivestito, divano posteriore frazionabile 2/3-1/3, fari posteriori a LED 3D, climatizzatore automatico e telecamera di retromarcia.

Delle 10 000 prenotazioni ricevute, il 44% riguardano la versione « Max », e il 56% la versione « You ».