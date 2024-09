Citroen accelera il richiamo degli airbag Takata su C3 e DS3: oltre 161.000 sostituzioni già effettuate in Europa

Stellantis continua a lavorare a ritmo serrato nella gestione del richiamo globale relativo agli airbag Takata, che interessa i modelli Citroën C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019.

A oggi, sono già state completate oltre 161.000 sostituzioni in quattro Paesi europei: Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Inoltre, sono state pianificate ulteriori 209.000 sostituzioni, che saranno eseguite nei prossimi mesi.

In Italia, al 18 settembre 2024, 46.000 veicoli Citroën C3 e DS3 hanno già ricevuto i nuovi airbag, mentre più di 127.000 veicoli sono stati registrati per la procedura di richiamo, con ulteriori 70.000 interventi in fase di programmazione. Stellantis ha anche mobilitato una flotta di 43.600 veicoli di cortesia nei quattro Paesi coinvolti, per garantire la continuità della mobilità ai clienti che devono affrontare la sostituzione dell'airbag.

Campagna di richiamo in Italia

I proprietari dei veicoli coinvolti hanno già ricevuto lettere raccomandate con chiare istruzioni su come procedere. La procedura di registrazione ("check-in") è semplice e può essere effettuata online, utilizzando il sito web dedicato citato nella comunicazione, accessibile anche tramite QR code. In alternativa, i clienti possono contattare il Call Center dedicato al numero 800598942 o rivolgersi direttamente al proprio concessionario Citroën di fiducia per organizzare la sostituzione dell'airbag.

Stellantis ha intensificato le sue operazioni per gestire questo massiccio richiamo, garantendo ai clienti un servizio di alto livello. Citroën ha potenziato la flotta di veicoli di cortesia per far fronte alla crescente domanda, oltre ad aumentare la capacità di riparazione presso le officine autorizzate e gli stabilimenti Stellantis in Italia.

Interventi e supporto ai clienti

Uno degli interventi più significativi è l’aumento della capacità produttiva degli airbag sostitutivi. Citroën ha raddoppiato la fornitura settimanale di nuovi airbag, raggiungendo i limiti della catena di approvvigionamento a causa della complessità dei componenti coinvolti. Inoltre, la rete di concessionari ha potenziato la propria capacità operativa, al fine di accelerare i tempi di riparazione e ridurre i disagi per i clienti.

Per chi ha necessità di un'auto sostitutiva o di ulteriori informazioni, è possibile contattare il Call Center dedicato o rivolgersi direttamente al concessionario di fiducia, che provvederà a fornire assistenza e organizzare le operazioni necessarie.

Un impegno continuo

Stellantis ribadisce il suo impegno a servire i clienti nel miglior modo possibile, mettendo in campo tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza dei veicoli e soddisfare le esigenze di mobilità. L'azienda ha dimostrato una risposta efficace alla sfida posta dal richiamo globale degli airbag Takata, offrendo una gestione puntuale e precisa delle operazioni, senza compromettere la qualità del servizio.