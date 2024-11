Citroën AMI SFIDami 8848: Dalla città alle vette montane, la micromobilità che conquista l'Everest

Citroën AMI ha dimostrato che la mobilità elettrica può spingersi oltre i confini urbani, affrontando un’impresa decisamente fuori dal comune: la scalata simbolica dell’Everest, equivalente a un dislivello positivo di 8.848 metri.

L’avventura, che ha visto AMI percorrere ripetute tappe sulle ripide salite di Santa Caterina Valfurva e del Passo Gavia, è stata parte del progetto “SFIDami 8848” e ha evidenziato la capacità di questo quadriciclo elettrico di adattarsi con disinvoltura a condizioni estreme.

Svelata al pubblico in una veste “adventure” speciale durante EICMA 2024, la versione SFIDami 8848 è frutto della collaborazione con il magazine Dueruote di Editoriale Domus. Equipaggiata con fari supplementari, griglie di protezione e una ruota di scorta, questa speciale Citroën AMI ha dimostrato tutta la sua versatilità, affrontando pendenze e curve difficili con sicurezza e affidabilità.

In questa sfida epica, AMI non era sola: accanto a lei, l’ex ciclista professionista Amedeo Tabini ha seguito il percorso in sella a una e-bike, portando un ulteriore elemento di sostenibilità e impegno fisico. Con ogni chilometro, AMI ha confermato il suo spirito d’innovazione e resistenza, mostrando al mondo che la mobilità elettrica non è solo per la città.

Il successo di questa impresa sottolinea l’impegno di Citroën per un futuro della mobilità che sia audace, accessibile e sostenibile. Non è un caso che AMI continui a dominare il mercato dei quadricicli elettrici in Europa, mantenendo una posizione di leadership con una quota del 46,36% a ottobre 2024. Nei primi dieci mesi dell'anno, Citroën AMI ha conquistato il 40,6% del mercato, confermandosi come una scelta vincente e versatile per chi cerca un veicolo elettrico pratico ma capace di avventurarsi anche fuori dagli scenari cittadini.

AMI SFIDami 8848 rappresenta non solo un passo avanti per la micromobilità, ma anche un messaggio chiaro: Citroën è pronta a sfidare i limiti, aprendo nuove prospettive e possibilità nella mobilità sostenibile.