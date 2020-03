Citroën Berlingo, oltre 200.000 vendite a livello mondiale.

Arrivato nelle concessionarie nel settembre 2018, la terza generazione di Berlingo totalizza già oltre 200.000 vendite (Berlingo + Berlingo Van), di cui quasi 150.000 nel 2019, e diventa il 2° modello più venduto da Citroën nel mondo, dopo C3.



Modello di riferimento per la Marca in Europa, nel 2019 rappresenta il 16% di quota nel suo segmento* con 2/3 delle immatricolazioni nella versione commerciale, Berlingo Van, e 1/3 in versione autovettura, Berlingo.

Il successo commerciale di questa terza generazione di Berlingo contribuisce ampiamente alla dinamica di Citroën, Marca che registra la maggiore crescita nella top 12 dei costruttori in Europa nel 2019*.

Forte del suo comfort a bordo, della sua progettazione intelligente e delle sue tecnologie di assistenza alla guida, questa terza generazione di Berlingo conferma il suo successo attraverso un ricco mix di vendite, con:



Per Berlingo Van Quasi una vendita su 4 riguarda le versioni più equipaggiate: Driver e Worker Circa l’ 80% dei modelli dispone di Cabina Extenso ® (3 posti anteriori) Quasi un modello su 4 è dotato di Surround Rear Vision (sistema di sorveglianza dell’ambiente esterno posteriore e laterale del veicolo, lato passeggero, con riproduzione su un display 5’’al posto del retrovisore interno)



Per Berlingo Oltre il 60% delle vendite nelle versioni più equipaggiate: Feel e Shine Quasi il 35% dei modelli hanno ambienti interni in opzione



Quasi il 40% dei modelli è dotato di telecamera di retromarcia con Top Rear Vision (vista dall’alto dell’ambiente posteriore del veicolo riprodotta a 180°)