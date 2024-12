Citroën C3 Hybrid: ordini aperti per l’ibrida con cambio eDCT

Citroën apre ufficialmente gli ordini della nuova C3 Hybrid, la versione ibrida che integra l’efficienza della motorizzazione elettrificata con la praticità e il piacere di guida tipici della casa francese.

Dotata di un innovativo cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti e un motore elettrico da 21 kW, la Citroën C3 Hybrid si posiziona come una soluzione ideale per chi cerca un’alternativa sostenibile senza rinunciare alla versatilità.

Un motore ibrido all’avanguardia

Il sistema ibrido della C3 Hybrid è costruito attorno a un motore a benzina 1.2 litri, 3 cilindri, da 100 CV, supportato da una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. Questa configurazione garantisce un’efficienza ottimale e transizioni impercettibili tra la propulsione elettrica e quella termica, grazie alla sinergia del motore elettrico integrato e del cambio eDCT. Il sistema permette di percorrere brevi tratti in modalità elettrica, fino a 1 km, anche su strade extraurbane o in autostrada durante le fasi di rilascio dell’acceleratore.

L’azione combinata del motore elettrico elimina i ritardi nelle partenze, offrendo accelerazioni fluide e immediate. L’energia recuperata durante la decelerazione viene immagazzinata nella batteria, migliorando ulteriormente l’efficienza complessiva.

Prestazioni brillanti e consumi ridotti

La nuova Citroën C3 Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 11 secondi, garantendo una guida agile sia in città che su percorsi extraurbani. Grazie al Ciclo Miller, la motorizzazione ottimizza consumi ed emissioni di CO2, riducendo così l’impatto ambientale.

Esperienza di guida elettrificata

L’alimentazione elettrica si rivela particolarmente utile nei tragitti urbani: la C3 Hybrid può muoversi in modalità completamente elettrica a velocità inferiori ai 30 km/h, offrendo partenze silenziose e fluide. La funzione e-parking facilita le manovre in spazi ridotti, mentre la guida assistita dal sistema elettrico assicura un comfort senza pari, riducendo l’inquinamento acustico.

Dotazioni ricche e allestimenti personalizzati

Disponibile in due allestimenti, YOU Pack PLUS e MAX, la Citroën C3 Hybrid offre una dotazione di serie particolarmente completa, con climatizzatore, Citroën Head-Up Display, sospensioni Advanced Comfort®, ruote da 17” e sistema multimediale My Citroën Drive con schermo da 10,25 pollici.

Il prezzo parte da 20.550 euro, rendendo la C3 Hybrid un’opzione accessibile e altamente competitiva per chi desidera abbracciare la mobilità sostenibile senza rinunce.

Con la nuova Citroën C3 Hybrid, il marchio francese offre un modello capace di rispondere alle esigenze quotidiane con praticità, efficienza e un comfort inconfondibile.