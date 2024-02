Citroën Drive all Electric: la rivoluzione elettrica sulle piazze italiane"

Innovazione, sostenibilità e accessibilità: queste le parole chiave che hanno guidato il tour "Citroën Drive all Electric",

un'iniziativa unica nel suo genere lanciata da Citroën Italia. Con l'obiettivo di promuovere la transizione energetica e rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, il tour ha fatto tappa in dieci delle più belle piazze italiane, da Udine a Napoli, passando per città come Milano, Torino e Bari.

L'evento ha segnato un importante momento di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, la mobilità elettrica e la qualità della vita, in perfetta sintonia con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Al centro dell'attenzione, la congestione del traffico nei centri urbani e il conseguente inquinamento, problemi ai quali Citroën propone una soluzione concreta: la mobilità elettrica a zero emissioni.

Il roadshow ha offerto al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino le ultime novità della gamma elettrificata Citroën, tra cui l'affascinante Ë-C4 e l'ultracompatta Ami 100% ëlectric, attraverso test drive e incontri informativi. Con oltre 1.700 contatti registrati, tra leads e test drive, l'iniziativa ha riscosso un grande interesse, confermando la curiosità e l'entusiasmo dei cittadini verso le nuove soluzioni di mobilità sostenibile.

Un focus particolare è stato dato alla formula di leasing innovativa CITROËN ËASY GO, che rende l'acquisto di veicoli elettrici più accessibile, con offerte vantaggiose come quella per la Citroën Ë-C4 100% elettrica, disponibile a partire da 199 € al mese. Il tour ha anche offerto ai partecipanti un'immersione nel mondo elettrificato di Citroën attraverso attività ludiche e gadget tematici, arricchendo l'esperienza di marca.

Tra i modelli in vetrina, la Citroën Ë-C4 si distingue per il suo comfort di guida e le avanzate tecnologie di assistenza, mentre l'Ami - 100% ëlectric offre una soluzione pratica e agile per la mobilità urbana. La nuova Citroën ë-C3, inoltre, promette di rendere l'elettrico ancora più accessibile a tutti, grazie agli incentivi statali e a formule di acquisto vantaggiose.

Il tour "Citroën Drive all Electric" non è solo un evento promozionale, ma un vero e proprio manifesto della visione strategica di Citroën, che mira a guidare la transizione verso un futuro sostenibile, tecnologico e accessibile, in linea con le esigenze di un mondo in continua evoluzione.