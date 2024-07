Citroen e-C3 e C3 trionfano agli Auto Express Awards 2024

Citroën ha ottenuto un triplice riconoscimento agli Auto Express New Car Awards 2024 nel Regno Unito, portando a casa tre premi prestigiosi.

La nuova ë-C3 è stata proclamata "Auto dell'Anno" e "Affordable Electric Car of the Year", mentre la nuova C3 ha conquistato il titolo di "Supermini of the Year". Questo storico risultato segna la prima volta che Citroën ottiene il massimo riconoscimento agli Auto Express Awards.

Un Successo Meritato

La giuria di Auto Express è rimasta colpita dal design dinamico, dalla tecnologia all'avanguardia e dall'esperienza di guida eccezionale offerte dalla nuova ë-C3 e dalla nuova C3. Paul Barker, redattore di Auto Express, ha dichiarato: "La nuova Citroën ë-C3 segna una nuova era nel segmento dei veicoli elettrici, rendendo accessibili i veicoli elettrici a un nuovo pubblico grazie al suo prezzo accattivante. Ma ancora più impressionante è che il prezzo non riguarda una versione base: ogni versione può vantare un ottimo livello di equipaggiamento standard."

La Rivoluzione della Mobilità Elettrica

La nuova Citroën ë-C3, con dimensioni compatte di 401 cm, incarna i principi fondamentali del marchio. Disponibile in due allestimenti, You e Max, offre una proposta intuitiva che facilita la vendita sia in concessionaria che online. Il prezzo competitivo è frutto di una razionalizzazione della gamma e dell'ottimizzazione della produzione e dei flussi logistici.

La ë-C3 non è solo accessibile, ma offre anche un comfort eccezionale, grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort® e ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®. La versione elettrica si distingue per la guida senza rumore e vibrazioni, assicurando un'esperienza di guida senza stress. La batteria LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh garantisce un'autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP, che arriva sino a 440 km nel ciclo urbano.

La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW permette di passare dal 20 all'80% della capacità in soli 26 minuti. La ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all'80%, richiede circa 4 ore e 10 minuti con una potenza di 7 kW, o 2 ore e 50 minuti con una potenza di 11 kW. Il motore da 83 kW (113 CV) consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h, rendendo la ë-C3 ideale per la guida urbana e suburbana a emissioni zero.

Un Design Audace e Moderno

La nuova ë-C3 introduce un nuovo logo ovale e un audace linguaggio stilistico con linee verticali e orizzontali contrastanti. Il frontale alto e verticale, con il grande logo ovale e le griglie nere lucide, i proiettori anteriori e posteriori a tre livelli e il profilo laterale scolpito conferiscono alla vettura un design distintivo e moderno. Le grandi ruote contribuiscono a una sensazione di stabilità, il tutto racchiuso in un veicolo compatto di soli 4,01 metri di lunghezza e 1,76 metri di larghezza.

Una Proposta Termica Efficiente

Le stesse caratteristiche di comfort e design si ritrovano nella versione termica della nuova C3, equipaggiata con il propulsore 1.2 PureTech S&S da 100 CV e cambio manuale. Questo modello a benzina offre prestazioni brillanti, con 205 Newton per metro di coppia, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e consumi ed emissioni contenuti: 126 g di CO2 al km e 5,6 litri ogni 100 km.