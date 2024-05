Citroen ë-C3 protagonista di “Urban Green” su Rai Due domenica 2 giugno

Domenica 2 giugno alle ore 14.00 su Rai Due prende il via “Urban Green”, un innovativo format televisivo condotto da Carolina Rey e Mario Acampa.

Prodotto da Etra Srl e basato su un’idea di Gianluigi Polisena, il programma esplora l’evoluzione delle città italiane dal punto di vista degli spazi urbani, delle nuove espressioni di sostenibilità e dei modelli più avanzati di fruizione urbana. Un viaggio che offre uno sguardo approfondito sulla transizione energetica e sulla nuova mobilità, ponendo al centro la Nuova Citroën ë-C3, simbolo del futuro della mobilità elettrica.

La Nuova Citroën ë-C3 sarà la protagonista di questo viaggio, attraversando città virtuose come Trento, Mantova, Pordenone e Brescia, nonché metropoli complesse come Milano, Roma e Napoli. Attraverso le quattro puntate, il programma mostrerà come diverse città italiane stanno affrontando le sfide della mobilità sostenibile e quali soluzioni concrete stanno adottando per migliorare la qualità della vita urbana.

La Nuova Citroën ë-C3 non è solo un'auto elettrica, ma un simbolo di innovazione e sostenibilità. Con una ricarica rapida di soli 26 minuti e un'autonomia che arriva fino a 440 km in ciclo urbano, la ë-C3 rappresenta un salto in avanti nel concetto di mobilità elettrica. Le sospensioni Citroën Advanced Comfort® e i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort® garantiscono un’esperienza di guida senza pari, eliminando rumori e vibrazioni per un viaggio rilassante e confortevole.

L’impegno di Citroën verso la sostenibilità si riflette anche nella scelta della batteria LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh, che assicura un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW permette di passare dal 20 all'80% della capacità in appena 26 minuti, rendendo la ë-C3 un’ottima scelta per chi cerca efficienza e praticità.

Il programma “Urban Green” esplorerà anche il tema della ricarica domestica e pubblica, mostrando come la ë-C3 sia facilmente ricaricabile grazie al cavo Mode 3 fornito di serie. Questo cavo è ideale per la ricarica regolare a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche, supportando una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW.

Con un motore da 83 kW (113 CV) e un cambio completamente automatico, la Nuova ë-C3 offre prestazioni notevoli con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h. Queste caratteristiche la rendono perfetta per affrontare la guida quotidiana e il traffico urbano e suburbano a emissioni zero.

Il design della Nuova ë-C3 è altrettanto audace quanto le sue prestazioni. Con un nuovo logo ovale e un linguaggio stilistico distintivo caratterizzato da linee verticali e orizzontali contrastanti, la ë-C3 si distingue per il suo frontale più alto e verticale, le griglie nere lucide, e i proiettori anteriori e posteriori a tre livelli. Il profilo laterale presenta linee scolpite che catturano la luce, mentre il posteriore sfoggia una scultura tecnica con il logo ovale e gruppi ottici che richiamano il design frontale.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia, ha dichiarato: “Questo progetto educativo si inserisce perfettamente nella strategia globale di Citroën che mira a rendere il processo di elettrificazione accessibile davvero a tutti. Non solo con un prodotto come la Nuova ë-C3 con caratteristiche d’eccellenza offerto a condizioni commerciali rivoluzionarie grazie all’Elettrico Sociale Citroën, ma anche attraverso progetti di sensibilizzazione e formazione che vogliono accompagnare il consumatore nella transizione energetica”.

Tra i progetti citati da Musumeci ci sono il programma Citroën ë-Lovers, che coinvolge gli automobilisti che vogliono diventare ambasciatori dell’elettrico, e il tour Citroën Drive all Electric, che promuove il nuovo corso della mobilità direttamente nelle piazze italiane. Inoltre, il Giro-E e le Maison Citroën rappresentano nuovi riferimenti urbani che rivoluzionano l’esperienza d’acquisto.

In conclusione, “Urban Green” non è solo un programma televisivo, ma un viaggio educativo che mira a sensibilizzare il pubblico sulla sostenibilità e la mobilità elettrica. Con la Nuova Citroën ë-C3 al centro di questo percorso, il futuro della mobilità sembra non solo possibile, ma già presente