Citroën ë-C4 X vince nei test EV sui 1000 km

Nell'era dell'elettrificazione, la corsa all'autonomia massima ha spinto molti costruttori di veicoli elettrici (EV) a optare per batterie sempre più grandi, con il risultato di aumentare peso e costi.

Citroën, tuttavia, ha scelto una strada diversa con il suo modello ë-C4X, privilegiando l'equilibrio tra dimensione della batteria, efficienza e costi. Questo approccio mira a rendere i veicoli elettrici più accessibili e pratici per l'uso quotidiano, senza sacrificare la capacità di affrontare viaggi più lunghi.

Il test condotto da UTAC, un ente indipendente di omologazione, ha messo in luce le prestazioni eccezionali del Citroën ë-C4X. Completando un tragitto di 1.000 km in sole 11 ore e 57 minuti, il veicolo ha superato i concorrenti come Renault Mégane e-Tech, Volkswagen ID 3 e MG 4, evidenziando l'efficacia delle scelte tecniche adottate da Citroën. Questo risultato non solo dimostra la superiorità in termini di tempi di ricarica e consumo energetico ma anche l'importanza di un approccio equilibrato alla progettazione dei veicoli elettrici.

L'innovazione non si ferma alla sola meccanica: Citroën ha integrato l'applicazione e-ROUTES, un assistente di viaggio che, connettendosi direttamente ai dati del veicolo, fornisce indicazioni in tempo reale sulle condizioni di guida e sullo stato delle stazioni di ricarica. Questo strumento si rivela fondamentale per ottimizzare l'esperienza di guida e incrementare ulteriormente l'efficienza dei viaggi a lunga distanza in elettrico.

La strategia di Citroën rispecchia un cambio di paradigma nel settore dei veicoli elettrici: non più una semplice corsa all'aumento dell'autonomia ma un'attenzione olistica all'esperienza di guida, all'accessibilità e alla sostenibilità. Con il Citroën ë-C4X e l'applicazione e-ROUTES, il marchio francese dimostra che è possibile combinare performance, efficienza e praticità, tracciando la strada per il futuro della mobilità elettrica.

“Il test condotto da UTAC convalida le scelte strategiche di Citroën: una batteria di dimensioni più ragionevoli che, pur garantendo un’autonomia di oltre 400 km, riduce i costi e i consumi e consente di percorrere lunghe distanze senza pensieri, grazie all’efficienza della ricarica rapida. Uso la ë-C4 regolarmente e questi livelli di efficienza li sperimento in condizioni reali ogni giorno, durante tutti i miei spostamenti”, ha dichiarato Thierry Koskas, CEO di Citroën.