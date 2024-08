Citroen: luglio conferma la crescita sul mercato Italia

Citroën continua a rafforzare la sua posizione nel mercato automobilistico italiano, registrando una crescita significativa nei primi sette mesi del 2024.

Secondo l’elaborazione di Dataforce, la casa automobilistica ha raggiunto una quota di mercato del 4,4%, con un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo risultato è stato sostenuto da una crescita dei volumi del 28%, dimostrando l'efficacia delle strategie di mercato e l'apprezzamento da parte dei consumatori italiani.

Luglio 2024 ha rappresentato un mese particolarmente positivo per Citroën, con un eccezionale aumento dell'88% nei contratti di autovetture a privati rispetto a luglio 2023. Questo dato evidenzia la forte domanda per i modelli Citroën, che continuano a riscuotere successo grazie al loro design innovativo, comfort e soluzioni tecnologiche avanzate.

Un Successo Duraturo: La Citroën C3

Un contributo significativo a questi successi proviene dalla Citroën C3, che continua a riscuotere un enorme successo. Nei primi sette mesi del 2024, la C3 si è confermata come la terza vettura più venduta in Italia e la seconda nel segmento B. Questo modello iconico non smette di dimostrare la sua popolarità, grazie alla sua versatilità e al rapporto qualità-prezzo.

La quarta generazione della C3 ha avuto un avvio straordinario nelle concessionarie italiane, superando nella raccolta ordini la precedente generazione. In particolare, il 38% dei clienti ha optato per la versione elettrica, evidenziando una crescente preferenza per la mobilità sostenibile e l'innovazione tecnologica offerta da Citroën. La nuova ë-C3 rappresenta un modello rivoluzionario per il mercato dell'elettrico, con un prezzo inferiore ai 24.000 Euro e un'autonomia urbana fino a 440 km, garantendo comfort e soluzioni da segmento superiore. Con un'offerta accessibile a partire da 49 Euro al mese, Citroën punta a rivoluzionare la mobilità urbana.

La Crescita nel Segmento C: Citroën C4

Anche la Citroën C4 ha mostrato un trend positivo, con un aumento del 3,7% della quota nel segmento rispetto a luglio 2023. Questo modello continua ad attrarre un numero crescente di clienti grazie al suo design distintivo e alle sue avanzate caratteristiche tecnologiche. La C4 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un veicolo che combina estetica, innovazione e prestazioni.

Il Successo di Citroën AMI – 100% ëlectric

La Citroën AMI si conferma leader tra le minicar elettriche nel 2024, con una quota di mercato del 43% nel suo segmento. Questo veicolo, ideale per la mobilità urbana, rappresenta una soluzione pratica ed ecosostenibile. Con la sua compattezza e facilità d'uso, la AMI ha consolidato la sua posizione di riferimento tra i consumatori italiani, rispondendo efficacemente alle esigenze di chi cerca un mezzo di trasporto semplice ed economico.

Citroën e i Veicoli Commerciali

Nel settore dei veicoli commerciali, Citroën ha raggiunto a luglio una quota di mercato del 7%, posizionandosi al quinto posto nel ranking dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Questo risultato sottolinea l'affidabilità e la versatilità dei veicoli commerciali Citroën, capaci di rispondere efficacemente alle esigenze professionali dei clienti. I veicoli commerciali Citroën sono apprezzati per la loro robustezza, capacità di carico e tecnologie avanzate, che li rendono strumenti essenziali per numerosi settori professionali.