Citroën, nuova C3 Aircross reinventa il mercato dei SUV compatti

Citroën ha svelato la nuova versione rivoluzionaria della C3 Aircross, ridefinendo il segmento dei SUV compatti.

Questa innovativa vettura, basata sulla piattaforma Smart Car condivisa con la recente C3, si distingue per il suo design potente e robusto, offrendo caratteristiche di alta qualità a un prezzo competitivo.

Design Potente e Robusto

Con una lunghezza di 4,39 metri, la nuova C3 Aircross presenta un design esterno che esprime forza e potenza. Il veicolo si distingue per uno stile muscoloso e assertivo, con una posizione di guida rialzata e una notevole altezza da terra di oltre 20 cm. Il nuovo linguaggio formale di Citroën si manifesta attraverso un cofano alto e orizzontale, parafanghi robusti e un design frontale verticale, completato dal nuovo logo Citroën e da fari con la firma luminosa a tre punti.

Interni Spaziosi e Versatili

La nuova C3 Aircross è disponibile in due versioni: a 5 e 7 posti. La versione a 5 posti offre uno spazio interno leader nel segmento, con un bagagliaio di 460 litri e un generoso spazio per le ginocchia nella fila posteriore. La versione a 7 posti introduce una terza fila di sedili comodi e retrattili, mantenendo le stesse dimensioni esterne della versione a 5 posti. Questo rende la C3 Aircross estremamente versatile e adatta alle esigenze di famiglie numerose.

Comfort e Tecnologia Avanzata

Il comfort di guida è garantito dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort® con doppi ammortizzatori idraulici progressivi e dai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®, progettati per offrire un supporto ottimale. La vettura è equipaggiata con un sistema di infotainment all'avanguardia con un touch screen da 10,25 pollici, head-up display e un volante multifunzione compatto.

Motorizzazioni Innovative

La nuova C3 Aircross sarà disponibile con un motore a benzina, un propulsore ibrido da 136 CV a 48V e una versione completamente elettrica. La versione elettrica offre un'autonomia di oltre 300 km, con la possibilità di ricaricarsi dal 20% all'80% in soli 26 minuti. Nel 2025 sarà introdotta una versione con un'autonomia superiore ai 400 km.

Sicurezza e Assistenza alla Guida

La C3 Aircross è dotata di tutte le tecnologie di assistenza alla guida più avanzate, tra cui frenata di sicurezza attiva, assistenza al mantenimento della corsia, rilevamento dell'angolo cieco e telecamera di retromarcia. Questi sistemi aumentano la sicurezza sia per il conducente che per i passeggeri, rendendo la guida più confortevole e sicura.

Prezzi Competitivi

Citroën offre la nuova C3 Aircross a un prezzo estremamente competitivo. La versione completamente elettrica sarà disponibile a meno di 30.000 Euro, mentre la versione a benzina sarà offerta a meno di 20.000 Euro. Questo rende la C3 Aircross una delle opzioni più accessibili nel segmento dei SUV compatti.

Con il suo design innovativo, la flessibilità di utilizzo e le avanzate tecnologie di comfort e sicurezza, la nuova Citroën C3 Aircross si propone come un'opzione ideale per le famiglie moderne, combinando praticità e stile in un pacchetto conveniente e attraente.