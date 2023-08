Citroën, partnership con MediaWorld per rivoluzionare il mercato elettrico

Citroën continua a distinguersi come brand innovativo e anticonformista.

Adesso, questo carattere viene sottolineato estendendone la particolarità anche a modalità e luoghi di acquisto delle vetture. Il marchio francese ha infatti stipulato un accordo con MediaWorld, uno dei più importanti gruppi di elettronica a livello globale e leader di mercato in Europa: la partnership prevede la possibilità, di acquistare l’iconica Citroën Ami – 100% ëlectric anche presso il MediaWorld Technology Village di Milano, in Viale Certosa o tramite il sito online MediaWorld.it.

Una collaborazione che rimarca l’audacia e il costante desiderio di innovazione di Citroën, che rende disponibili i propri veicoli non soltanto nei concessionari del marchio ma anche in luoghi apparentemente inaspettati al fine di raggiungere un pubblico ancora più vasto e giovane.

“Sono orgoglioso di annunciare la collaborazione tra MediaWorld e Citroën. Due realtà che condividono i medesimi obiettivi, focalizzandosi su tematiche comuni: la ricerca di innovazione, la centralità assoluta del cliente nelle strategie aziendali ed una sempre maggiore attenzione alle tematiche connesse alla sostenibilità ci distinguono sul mercato e uniscono i nostri percorsi.” dichiara Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën in Italia.

“Siamo molto soddisfatti di ospitare questa novità assoluta all’interno di MediaWorld Tech Village di Milano Certosa” - dichiara Vittorio Buonfiglio, COO MediaWorld - “il valore della sostenibilità ambientale è al centro delle strategie aziendali che si concretizzano in politiche di sostenibilità energetica degli store, promozione di prodotti a basso impatto, device rigenerati e una gamma completa di soluzioni di mobilità dolce ed elettrica; tutte iniziative che rientrano sotto il cappello del brand MediaWorld ‘Better Way’. Siamo dunque felici di operare con aziende che, come noi, identificano nell’evoluzione tecnologica la chiave per vivere e muoverci in un mondo più verde”

La collaborazione unisce Citroën e MediaWorld anche a livello visibile e concreto, offrendo ai clienti di entrambi i brand un’esperienza dedicata. Per l’occasione, infatti, la partnership prevede la presenza di Citroën Ami – 100% ëlectric in esposizione presso il MediaWorld Technology Village di Milano, sito in Viale Certosa, posizionata all’interno di uno spazio brandizzato e completamente dedicato alla nuova cooperazione. Il punto vendita è completato da apposite postazioni comprensive di QR code dedicato, attraverso il quale tutti gli interessati hanno la possibilità di ordinare online la propria Citroën Ami – 100% ëlectric. Una soluzione semplice e immediata per una modalità d’acquisto sempre più a misura di consumatore, che richiede la sola scannerizzazione del QR code e pochi passaggi successivi. Inoltre, presso il sito di viale Certosa, è anche presente una AMI CARGO che supporterà il servizio di delivery a casa dei Clienti MediaWorld garantendo il trasporto e la consegna sempre più sostenibile.

Per il lancio dell’iniziativa è previsto un vantaggio esclusivo, ovvero la garanzia “MY AMI CARE” per 36 mesi compresa nel prezzo di Citroën Ami – 100% ëlectric.

Versatile, moderna e accessibile a tutti, Citroën Ami – 100% ëlectric è l’anticonformista soluzione di mobilità adatta ai più giovani. Si può infatti guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM. Con zero emissioni di CO2, il veicolo offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo.