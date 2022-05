Citroen segna un quadrimestre positivo sul mercato Italia

Nel mercato totale Italia, considerando autovetture e veicoli commerciali, nel primo quadrimestre 2022, Citroën ha superato le 22.130 immatricolazioni, per una quota di mercato del 4,5 %.

Per quanto riguarda le autovetture, la Best Seller della Marca, Citroën C3 si conferma nella TOP 3 del suo segmento sia nel singolo mese di aprile (con una quota superiore al 10%) che nei primi quattro mesi dell’anno, dove la sua quota supera l’11%. Al di fuori del suo segmento, considerando il mercato complessivo delle autovetture, dall’inizio dell’anno, Citroën C3 risulta nella TOP 5 delle autovetture più vendute in assoluto in Italia.

Seconda autovettura più venduta dalla Marca in Italia, SUV Citroën C3 Aircross anche a fine aprile si posiziona nella TOP 10 del suo segmento, con una quota del 4,5%.

Da inizio anno, anche Nuova Citroën C4 si mantiene nella TOP 10 del suo segmento e la sua versione 100% elettrica si conferma al terzo posto nel suo segmento, con una quota di quasi il 17%.

A fine aprile, Citroën ë-Berlingo Elettrico conferma la sua seconda posizione nel suo segmento, con una quota del 25%.

Citroën Ami – 100% ëlectric prosegue il suo trend positivo e si conferma al primo posto nel segmento dei quadricicli leggeri con una quota del 35%, quota che sale al 71% considerando solo il segmento dei quadricicli leggeri elettrici.