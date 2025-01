"Colleziona gli sguardi": il nuovo spot celebra la Nuova Lancia Ypsilon ibrida

Lancia inizia il 2025 con una strategia di comunicazione innovativa che mette in luce la Nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova era del brand.

Il fulcro di questa campagna è lo spot intitolato "Colleziona gli sguardi", un corto elegante e sorprendente che riflette i valori di raffinatezza, innovazione e sostenibilità tipici del marchio torinese. La campagna, declinata su stampa, TV, affissioni e digital, mira a consolidare il posizionamento della Ypsilon come icona di stile nel segmento B hatchback premium.

Uno spot tra moda e design

Lo spot "Manichini", diretto dal celebre regista Federico Brugia per la casa di produzione Buddy Film, è stato girato a Cinecittà World, il primo parco tematico italiano dedicato al cinema. La scenografia, curata dal pluripremiato Dante Ferretti, ricostruisce un distretto della moda, con viali eleganti, vetrine scintillanti e dettagli scenografici che richiamano l'universo Lancia. L'abito in velluto blu disegnato da Ginevra Zanivan, già presentato al Concorso Arts & Elegance di Chantilly, e gli arredi firmati Cassina testimoniano l'impegno del brand nel celebrare le eccellenze del design italiano.

Al centro della narrazione, la Nuova Ypsilon sfila lungo le strade di questo quartiere immaginario, attirando l'attenzione dei passanti e persino dei manichini delle vetrine, che prendono vita, ammaliati dall'eleganza dell'auto. Questo elemento onirico e surreale conferisce allo spot un'aura magica e seducente, enfatizzando il concetto di attrazione naturale della vettura.

Un crescendo di emozioni visive

Il racconto visivo dello spot è un crescendo di immagini che mettono in risalto le caratteristiche distintive della Nuova Ypsilon. Gli interni, realizzati con materiali di alta qualità, offrono un'esperienza di comfort superiore, mentre le tecnologie integrate, come il sistema di infotainment e i fari Full LED, garantiscono un perfetto connubio tra funzionalità e stile. Attraverso inquadrature ravvicinate, lo spot evidenzia la cura artigianale e l'innovazione che caratterizzano questo modello.

Un momento particolarmente divertente è rappresentato dalla scena in cui un drone addetto allo shopping, ammaliato dalla bellezza dell'auto, perde il controllo e finisce contro un palo, aggiungendo un tocco di leggerezza alla narrazione.

Il design iconico della Nuova Ypsilon

La Nuova Ypsilon, ispirata ai modelli storici del marchio, si distingue per le sue forme sinuose e per dettagli unici come i fanali posteriori rotondi, un chiaro omaggio alla Lancia Stratos, e il frontale caratterizzato dall'iconico calice, rivisitato con tre raggi di luce LED. Inoltre, la Ypsilon è la prima vettura di produzione Stellantis a essere equipaggiata con il sistema S.A.L.A., un'interfaccia virtuale intelligente che rende l'esperienza di guida ancora più confortevole e intuitiva.

Un’offerta commerciale imperdibile

A supporto del lancio della Nuova Ypsilon, Lancia ha introdotto un’offerta commerciale valida fino al 31 gennaio 2025, che consente di acquistare la vettura al prezzo promozionale di 21.900 euro. In alternativa, è possibile accedere a un finanziamento vantaggioso con una rata mensile di 195 euro per 35 mesi, con un anticipo di circa 2.900 euro. Al termine del finanziamento, il cliente potrà scegliere se sostituire, tenere o restituire il veicolo.

La colonna sonora: un tocco di glamour

La colonna sonora dello spot, una cover del celebre brano "Hot Stuff" di Donna Summer, eseguita da Greta Bragoni e arrangiata da Flavio Ibba e Carlo Palmas, aggiunge un ulteriore tocco di glamour alla narrazione. Ogni nota amplifica il dinamismo e l'eleganza del film, rafforzando il claim "Nuova Lancia Ypsilon Ibrida. Colleziona gli sguardi".

Le dichiarazioni di Charles Fuster

Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia, ha dichiarato: "Lo spot ‘Colleziona gli sguardi’ esprime con eleganza e creatività i valori che ci contraddistinguono, raccontando una storia di attrazione naturale per una vettura che combina rilevanza, innovazione e sostenibilità. Il suo fascino senza tempo è stato apprezzato soprattutto da una nuova generazione di Lancisti che ne riconoscono esclusività e valore. Il tutto avvalorato dal successo riscosso sia nelle numerose iniziative di fine anno, che l’hanno vista protagonista in Italia e all’estero, sia dall’affluenza di pubblico nei rinnovati showroom Lancia caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio. Siamo pronti a vivere un 2025 ancora più emozionante e ricco di novità, a partire dal rilancio della gloriosa sigla HF, che campeggerà prima sulla Ypsilon, e dal ritorno di Lancia nel motorsport, con la nuova Ypsilon Rally4 HF, che rende omaggio alla gloriosa storia rallystica del brand più vincente di sempre”.

Una strategia vincente per un pubblico esigente

Con la nuova campagna di comunicazione e lo spot "Colleziona gli sguardi", Lancia punta a rafforzare la propria immagine di brand premium, in grado di attirare un pubblico sofisticato ed esigente. La Nuova Ypsilon si presenta come un'auto capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza di guida che combina eleganza, comfort e tecnologia avanzata.

CREDITS

Advertising Agency: 777

Executive Creative Director: Andrea Stillacci

Deputy Executive Creative Director: Angelo Ratti

Art Director and Copywriter: Creative Team 777

Account Team: Federica Tos, Giulia Ghignone

Production Company: Buddy Film

Executive Producers: Alessio Gramazio, Paolo Calabresi Marconi

Director: Federico Brugia

DOP: Marcello Dapporto

Senior Producer: Giulia Buffa

Costume Designer: Massimo Cantini Parrini

Set Designer: Chiara Balducci

Film Editor: Vilma Conte

Postproduction Video: Band22

Postproduction Audio: DisctoDisc

Musica - Titolo: Hot Stuff

Autori: P. Bellotte / H. Faltermeier / K. Forsey

Publisher: WARNER MUSIC PUBLISHING ITALY SRL

Master: Red Rose Productions

Rework cover: Flavio Ibba-Carlo Palmas

Vox: Greta Bragoni