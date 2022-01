Comin & Partners diventa consulente di ALD Automotive Italia

Comin & Partners, società di consulenza strategica e relazioni istituzionali, è diventata consulente di ALD Automotive Italia, azienda leader globale nel settore del noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali.

Comin & Partners supporterà ALD Automotive Italia nelle attività di media relations e comunicazione strategica e sarà coinvolta nella gestione di progetti complessi che coinvolgeranno l’azienda in Italia, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel campo dei servizi di Noleggio a Lungo Termine e della mobilità sostenibile, sempre più centrale per ridisegnare i sistemi di trasporto urbano del prossimo futuro.

“Siamo orgogliosi di intraprendere un percorso di collaborazione con ALD Automotive Italia, che ci consentirà di rafforzare la gamma di servizi che offriamo sul mercato nel settore della mobilità sostenibile. L’idea è quella di mettere a frutto le nostre reciproche competenze per sensibilizzare i media, ma anche le istituzioni e le imprese italiane, su temi particolarmente strategici e protagonisti del dibattito pubblico”, ha dichiarato Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners.

“Abbiamo scelto Comin & Partners a seguito di un’accurata selezione in fase di gara. Siamo certi che l’elevata esperienza della società nel campo della consulenza strategica potrà aiutarci a rafforzare il nostro posizionamento come realtà leader nella fornitura di soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, mettendo in risalto l’esperienza maturata in questi anni a livello internazionale, e a renderci un interlocutore di riferimento presso i nostri stakeholders”, ha concluso Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD Automotive Italia.