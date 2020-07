Con il pacchetto "OPEL FITNESS DAYS" si rimette in forma la propria Opel.

Opel ha previsto per i propri clienti un trattamento specifico della propria vettura, da rimettere “in forma” prima del viaggio per le vacanze estive. Non a caso, è stato approntato il pacchetto "OPEL FITNESS DAYS", con l'intento di riportare la massimo dell’efficienza la propria Opel.

All'interno di questo pacchetto troviamo una serie di operazioni e servizi, spesso gratuiti o forniti a prezzo promozionale, in grado di mettere la propria vettura nelle migliori condizioni, magari dopo un periodo di inattività, comunque prima di un viaggio che deve essere al riparo da inconvenienti. Dal cambio pneumatici, al controllo della batteria e dell'impianto di climatizzazione, per finire con l'immancabile igienizzazione dell'abitacolo: sono questi gli ingredienti di un percorso che vede la nostra vettura Opel protagonista.

Alcuni servizi specificatamente realizzati, sono in grado di limitare ulteriormente le occasioni di contatto con l'officina di fiducia. Tanto per iniziare, l'appuntamento può essere fissato online, tramite l'app ufficiale disponibile per ogni tipo di smartphone.

Anche presa e restituzione della vettura possono avvenire a distanza, grazie al servizio "pick-up & delivery" che si materializza al nostro domicilio. Inoltre, diversi Riparatori sono