Con la Opel Corsa -E alla scoperta del lago di Lecco

La Corsa-e scatta con una prontezza che quasi non ti aspetti e guadagna subito velocità. Non te ne accorgi, perché l’erogazione è fluidissima, ma arrivi a 100 km/h con la rapidità di una sportiva.

Sulla strada panoramicissima e suggestiva che da Ballabio porta a Morterone, in provincia di Lecco, che arriva fino a oltre 1100 metri sul livello del mare ed è un paradiso anche per i ciclisti che hanno voglia di faticare, la Corsa-e si arrampica che è una meraviglia. Sembra non fare la minima fatica e anche quando non le stai chiedendo il massimo esci dai tornanti con una progressione che molte altre auto le invidiano.

Con un pieno di energia elettrica ti permette di percorrere fino a 337 km. Ovviamente dipende da come la guidi, ma anche con un’andatura per così dire dinamica, che è perfettamente nelle sue corde, se ne possono percorrere 250.

In discesa, appena si solleva il piede dall’acceleratore, il sistema di rigenerazione fa affluire energia fresca alla batteria da 50 kWh, tornando a far aumentare l’autonomia ma anche rendendo la frenata più potente ed efficace.

Le batterie sono montate in basso, sotto i sedili, e il loro peso è quasi inavvertibile. Anzi sembra stabilizzare ancora meglio la Corsa-e, poi i pneumatici larghi, montati su cerchi da 16 o 17 pollici, fanno il resto per tenerla attaccata all’asfalto.

Opel Corsa-e sa regalare un grande piacere di guida.