Connect Package e GUARD 360° plus: la soluzione Mercedes-Benz contro i furti d’auto

Il fenomeno dei furti d’auto accompagna la storia stessa dell’automobile. In Italia, nel 2023, sono stati denunciati quasi 100.000 furti, di cui meno della metà è stata recuperata.

Questo dato colloca il nostro Paese al secondo posto in Europa, dopo la Francia, tra i più colpiti da questo reato.

Oggi, tuttavia, la tecnologia sta cambiando le regole del gioco. Grazie alla combinazione tra funzionalità digitali, supporti satellitari e componenti hardware avanzate, è possibile aumentare significativamente la protezione delle auto. Mercedes-Benz ha adottato un approccio innovativo, sviluppando una serie di sistemi integrati che combinano sicurezza e tecnologia avanzata per proteggere i propri clienti.

La protezione firmata Mercedes-Benz

Il marchio della Stella ha creato un sistema che si basa su tre pilastri principali: Connect Package: di serie su tutti i modelli, consente una connessione continua tra il veicolo e il proprietario tramite l'App Mercedes-Benz. Protezione vettura GUARD 360° plus: include un antifurto con protezione volumetrica, antirimozione e allarme acustico in caso di urto o effrazione. Pacchetto parcheggio con telecamera 360°: garantisce una visione completa intorno al veicolo, utile per individuare attività sospette.

Come funziona la prevenzione del furto

In caso di tentativo di furto o effrazione, il sistema invia immediatamente una notifica allo smartphone del proprietario tramite l’App Mercedes-Benz. Dopo la verifica dell’identità del proprietario, l’allarme viene inoltrato al service partner autorizzato, Vodafone Automotive, che trasmette i dati di localizzazione della vettura direttamente alle forze dell’ordine.

“Questo sistema permette di avviare rapidamente le indagini e aumentare le probabilità di recuperare l’auto in tempi brevi,” spiega Sebastian Guayacan, Product Manager Digital Extras, Charging & EVA2 di Mercedes-Benz Italia. Per ragioni di sicurezza, una volta avviata la procedura di recupero, le funzionalità di localizzazione visibili al cliente vengono temporaneamente disattivate per non interferire con le operazioni di polizia.