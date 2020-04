Coronavirus Fase 2, e-Mobility "siamo pronti a ripartire"

e-Mobility è una giovane realtà creata all’interno del Gruppo FCA con un compito ben preciso: accompagnare tutti i processi e tutte le funzioni aziendali operanti sul prodotto elettrificato, garantire la transizione dalla combustione all’elettrificazione. Fino a che punto l’emergenza da Covid-19 ha rallentato questo viaggio verso la mobilità elettrica e/o elettrificata? Il coronavirus ha cambiato il modo di lavorare? Grazie alla business continuity, alle tecnologie, al digitale e allo smart working, eMobility è riuscita non solo a salvaguardare il 90% dei lavori in essere ma anche a mettere in sicurezza tutti i suoi dipendenti, i collaboratori e tutti i siti produttivi. C’è una Fase 2 da sbloccare e da sviluppare al meglio per ritornare il più presto possibile alla normalità. Coronavirus permettendo… Di tutto ciò ne abbiamo parlato con Roberto Di Stefano responsabile e-Mobility FCA EMEA.