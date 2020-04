Coronavirus, Jaguar Land Rover impegnata nella produzione di visiere 3D

Jaguar Land Rover riconverte la produzione di prototipi per fornire visiere facciali protettive agli operatori sanitari essenziali grazie alla sua esperienza nella progettazione CAD, rispondendo così alla richiesta governativa di materiali necessari a combattere il coronavirus.

Il progetto di questa visiera, la sola riutilizzabile di questo tipo approvata dal NHS, è stato sviluppato con la consulenza di un team di professionisti del Servizio Sanitario, per poter stampare rapidamente i prototipi presso l'Advanced Product Creation Centre di Gaydon, uno degli impianti di stampa 3D più avanzati d'Europa.

Con la collaborazione di aziende come la Pro2Pro di Telford, si mira a produrre 5.000 visiere a settimana per i distaccamenti NHS in tutto il Paese.

Prove di esemplari preproduzione sono state svolte con i professionisti del Great Western Hospitals NHS Foundation Trust e del South Warwickshire NHS Foundation Trust, prima di iniziare l'assemblaggio presso la Jaguar Land Rover nel Warwickshire, lo scorso 31 marzo.

La rapidità nella preparazione dei prototipi ha consentito agli ingegneri di lavorare in meno di una settimana su numerose varianti, ottenendo così il feedback dei medici, necessario per procedere ai perfezionamenti del prodotto.

Gli ingegneri dell'Additive Manufacturing Centre, che hanno progettato e prodotto le visiere protettive, stanno ora discutendo la produzione di scala con fornitori e partner. Sperano così di creare le condizioni per una produzione di massa.

Jaguar Land Rover intende mettere i file CAD open source a disposizione dell'Additive Manufacturers e dei fornitori, affinché nelle prossime settimane possa essere stampato un numero superiore di visiere.

Ogni visiera è riutilizzabile, e può essere facilmente smontata e pulita per un nuovo uso; si mettono così al riparo i distaccamenti del NHS da eventuali nuove future carenze di materiale.

Lo schermo trasparente è in policarbonato chimicamente resistente, lavorato dalla RGH Rubber Limited con una multi-taglierina. L'imbracatura della visiera è stata oggetto di particolare cura, ed è stata creata usando la sinterizzazione laser, la fusione a getto e la modellazione a deposizione fusa; può essere indossata in pieno comfort e sicurezza per molte ore dagli operatori.

Un elastico di sicurezza fornito dalla Beacon Trimmings di Coventry mantiene la visiera in posizione e può essere facilmente sostituito per evitare contaminazioni.

Le visiere sono assemblate da una piccola squadra di quattro impiegati Land Rover in un'area dedicata. Severe procedure garantiscono che non esista rischio di contaminazione prima che le visiere completate lascino il sito.

Jaguar Land Rover lavora in stretto contatto col governo britannico, mettendo a disposizione l'esperienza ingegneristica e di ricerca dell’Azienda, inclusi il digital engineering, il design, la stampa di modelli 3D e di prototipi, l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e il data science. All'interno di un consorzio, Jaguar Land Rover supporta anche i produttori di vitali apparecchiature per la ventilazione.