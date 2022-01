Crédit Agricole Italia e Leasys Rent per la mobilità sostenibile

È partita l’iniziativa targata Crédit Agricole Italia che, in collaborazione con Leasys Rent, specializzato in soluzioni di noleggio a breve e medio termine, ha l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile tramite il servizio di car sharing elettrico a zero emissioni LeasysGO!.

Grazie a questa partnership i clienti che apriranno il Conto Online Crédit Agricole entro il 17 febbraio potranno ricevere un esclusivo pass virtuale della durata di 6 mesi per un abbonamento al servizio LeasysGO! comprensivo di due ore di car sharing al mese. Il servizio sarà gestibile completamente dal proprio smartphone grazie all’app dedicata, semplice e intuitiva.

Non solo, per maggiori dettagli sull’iniziativa, sono state messe in circolazione a Milano un centinaio di Nuove Fiat 500 BEV (Battery Electric Vehicle), 100% elettriche, rivestite con pellicola adesiva e un QR code da scansionare, che rimanda direttamente al sito https://conti.credit- agricole.it/promozioni/go-for-free

Il progetto ecosostenibile di Crédit Agricole Italia e Leasys Rent, a dimostrazione dell’impegno concreto nei confronti di una transizione green del Paese, integra le strategie di mobilità sostenibile con l’utilizzo di tecnologie di gestione conti corrente digitali ed è in linea con le esigenze sempre più ecofriendly dei consumatori.

Crédit Agricole Italia conferma dunque il proprio supporto nei confronti della sostenibilità quale leva, per i territori, verso un modello di crescita socio-economico equo ed inclusivo, e un modello di sviluppo in grado di generare valore per le comunità e l’ambiente.