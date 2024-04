CUPRA alla Milano Design Week 2024: "The Rebel Side of Design"

CUPRA, il marchio automobilistico contemporaneo che ispira il mondo dal cuore di Barcellona, torna a Milano con il progetto "The Rebel Side of Design".

Un percorso espositivo che unisce sostenibilità, tecnologia e design e che interpreta, allo stesso tempo, il tema principale dell'edizione 2024 della Milano Design Week: "Materia Natura".

Dal 15 al 21 aprile 2024, il Cupra Garage Milano in Corso Como 1 e le adiacenti Piazza XXV Aprile e Garibaldi Gallery saranno gli spazi dove il pubblico potrà vivere esperienze sensoriali uniche. Un viaggio immersivo nel presente e nel futuro di CUPRA: un'opportunità unica per esplorare il futuro del design automobilistico attraverso gli occhi di uno dei brand più innovativi del settore.

Elemento centrale in questo progetto sarà l'installazione della pionieristica concept car CUPRA DarkRebel, frutto del coinvolgimento della CUPRA Tribe e delle oltre 270.000 configurazioni create attraverso l'hyper configurator.

Nei giorni della Milano Design Week e del FuoriSalone, il CUPRA Garage Milano accoglierà all'interno un'esposizione legata all'installazione di Piazza XXV Aprile, per ripercorrere lo studio dei materiali e la reinterpretazione del codici estetici del brand, simbolo del design innovativo e dell'anima dirompente di CUPRA. Durante lo stesso periodo, Galleria Garibaldi aprirà invece al pubblico per offrire la "CUPRA Experience", un'esperienza di realtà virtuale per condurre i visitatori in un viaggio emozionante al confine tra il mondo reale e il mondo virtuale.

"Il tema di quest'edizione della Milano Design Week, Materia Natura, ci dà l'opportunità di continuare a mostrare al manda il nostro impegno nei confronti della sostenibilità, la nostra passione per il design, oltre alla volontà di esplorare nuovi orizzonti di condivisione e coinvolgimento della nostra Tribe.Abbiamo plasmato il nostro sogno, la nostra ambizione raffigurata nella concept car CUPRA DarkRebel, abbiamo dato voce alle nuove generazioni e abbiamo manifestato un'ossessione per il design che ci ha portato ad allontanarci dai materiali tradizionali dell'industria automotive per valorizzare nuovi elementi naturali e sostenibili capaci di portare CUPRA oltre i confini dell'ordinario" ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA in Italia.

Piazza XXV Aprile

Per il quarto anno di fila, CUPRA arriva alla Milano Design Week e lo fa in grande stile, scegliendo la pionieristica e disruptiva concept car CUPRA DarkRebel come manifesto della visione di futuro del marchio. Un progetto che nasce dall'ultimo sogno di CUPRA: l'essenza della provocazione di un brand che ambisce a spingersi oltre i confini del design e delle prestazioni.

Per la prima volta in assoluto, il design della vettura nasce virtualmente da un dialogo con la community del brand, la Tribe, quindi dirompente anche il nuovo approccio al processo e il modo in cui viene concepita la concept car. In linea con lo stile non convenzionale del marchio. Oltre 270.000 configurazioni virtuali hanno contribuito a plasmare la versione fisica del prototipo che sarà esibito come installazione. Una collaborazione che dimostra che il marchio è veramente fatto dalle persone. Con CUPRA DarkRebel il team Design ha messo quindi in discussione il modo in cui le auto saranno progettate e create in futuro.

Informazioni

CUPRA Garage Milano – Design Edition “The Rebel Side of Design”

CUPRA Garage Milano, Corso Como 1

Inaugurazione, su invito, 16 aprile

Dal 15 al 21 aprile 2024 ingresso libero, con dj set e incontri aperti al pubblico (www.cupraofficial.it, www.cupragaragemilano.it)