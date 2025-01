CUPRA e Pertamina Enduro VR46 Racing Team: al via un nuovo capitolo di successi nel motorsport

CUPRA conferma il suo ruolo di partner ufficiale del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e della VR46 Riders Academy per la stagione MotoGP 2025,

proseguendo una collaborazione iniziata quattro anni fa e basata su valori condivisi come passione, performance e ambizione.

In occasione del rinnovo della partnership, CUPRA ha consegnato una flotta di dieci nuove Formentor VZ 2.0 TSI da 333 CV ai piloti e al management delle due squadre, sottolineando il forte legame tra il brand e il mondo del motorsport. Le chiavi delle vetture sono state consegnate nella sede di Tavullia (PU) da Pierantonio Vianello, Direttore CUPRA Italia, alla presenza dei protagonisti delle squadre, tra cui Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchie Andrea Migno.

Una collaborazione solida e visionaria

Il logo CUPRA continuerà a essere presente sulle livree delle Ducati Desmosedici GP, oltre che sulle tute e sui caschi dei piloti del team. Questa partnership, che affianca il nome prestigioso di Valentino Rossi, testimonia l’impegno di CUPRA nel supportare giovani talenti e nel promuovere l’eccellenza in uno dei contesti più competitivi del motorsport.

Pierantonio Vianello ha sottolineato il valore della collaborazione: “Inseguendo i nostri sogni e la nostra passione, continueremo a supportare queste squadre straordinarie, accompagnandole verso nuovi traguardi. CUPRA è orgogliosa di far parte di questo progetto ambizioso che incarna i nostri valori.”

Anche Alessio Salucci, Team Director del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ha espresso soddisfazione:

“CUPRA è stata al nostro fianco fin dall’inizio, e questa partnership rappresenta una solida base per affrontare le sfide della nuova stagione. Siamo entusiasti di guidare queste Formentor VZ durante il campionato.”

Formentor VZ: prestazioni e design per il motorsport

Le CUPRA Formentor VZ, pilastri della partnership, sono dotate di un motore 2.0 TSI da 333 CV, perfettamente in linea con i valori di sportività e innovazione condivisi con il team VR46. La loro combinazione di design atletico, prestazioni elevate e tecnologie avanzate le rende ideali per accompagnare piloti e manager in ogni spostamento, sia in Italia che in Europa, durante la stagione MotoGP.

Una partnership che guarda al futuro

Il rinnovo dell’accordo tra CUPRA e VR46 testimonia una visione comune orientata al futuro. Come evidenziato da Carlo Casabianca, CEO della VR46 Riders Academy:

“Questa sinergia rappresenta un percorso condiviso che continua a crescere. Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi insieme.”

Con questa collaborazione, CUPRA riafferma la sua presenza nel motorsport e la sua dedizione nel sostenere giovani talenti, confermandosi un brand all’avanguardia sia su strada che in pista.