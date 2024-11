CUPRA guarda agli USA: al via le trattative con Penske Automotive Group

CUPRA, il brand sfidante e non convenzionale nato nel 2018 sotto l’egida del Gruppo Volkswagen, punta a espandersi nel mercato statunitense entro il 2030.

L’azienda ha avviato le prime trattative con Penske Automotive Group, leader nella distribuzione automobilistica, per esplorare una partnership che possa sostenere l’ingresso del marchio in uno dei mercati più competitivi al mondo.

Dal lancio, CUPRA ha venduto oltre 750.000 veicoli e si è affermato come uno dei brand automobilistici in più rapida crescita in Europa. Con una gamma che include motorizzazioni ICE, PHEV e BEV, il marchio punta a conquistare una nuova generazione di consumatori globali grazie al suo mix di design audace, alte prestazioni e innovazione.

Un marchio per le nuove generazioni

CUPRA si posiziona tra i segmenti di massa e premium, offrendo veicoli che sfidano lo status quo del settore. L’espansione al di fuori dell’Europa è già iniziata con il lancio in mercati come Messico, Turchia e Australia, e ora punta agli Stati Uniti, dove intende consolidare la sua presenza globale.

“L’ambizione di CUPRA è quella di essere un marchio veramente globale, e l’espansione negli Stati Uniti rappresenta una delle più grandi pietre miliari del nostro percorso”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA.

La partnership con Penske Automotive Group, che vanta una solida esperienza nel settore e collaborazioni di lunga data con il Gruppo Volkswagen, è considerata fondamentale per il successo dell’operazione.

“Una forte strategia di distribuzione e vendita al dettaglio è essenziale per il successo negli Stati Uniti. Con Penske stiamo esplorando le opportunità con il miglior partner possibile per raggiungere una nuova generazione di amanti delle auto”, ha aggiunto Griffiths.

Strategia per il mercato statunitense

L’ingresso negli Stati Uniti richiederà un approccio mirato. CUPRA sta già pianificando di puntare su stati chiave, allineati con i valori del marchio, e di proporre una gamma diversificata di veicoli che includa motorizzazioni tradizionali, ibride ed elettriche.

Per garantire un accesso ottimale al mercato, CUPRA sfrutterà le sinergie all’interno del Brand Group Core di Volkswagen, prevedendo la produzione di uno dei modelli negli stabilimenti del gruppo situati nella regione del Nord America.

Per guidare la sfida negli Stati Uniti, Bernhard Bauer, ex Direttore di CUPRA Germania, è stato nominato Direttore di CUPRA USA. Dettagli relativi alla gamma di modelli e all’ubicazione della sede americana saranno annunciati prossimamente.

CUPRA: una visione globale per un futuro ambizioso

L’espansione negli Stati Uniti rappresenta il passo più ambizioso nella storia del marchio, rafforzando la strategia di CUPRA per diventare un player globale. Con il supporto di una forte rete di distribuzione e una gamma di veicoli che risponde alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e al design, CUPRA si prepara a competere con i giganti dell’industria automotive.

L’obiettivo del marchio non è solo entrare nel mercato, ma ridefinire i canoni di ciò che un’auto può offrire, con un mix di innovazione, prestazioni e design che punta a conquistare la nuova generazione di automobilisti americani.