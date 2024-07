CUPRA illumina la notte: arte e sicurezza sui Navigli milanesi

CUPRA porta una nuova luce sui navigli milanesi con il progetto "CUPRA ILLUMINA LA NOTTE", un'iniziativa nata dalla collaborazione con il Comune di Milano e MaxUp, società del gruppo Us Up & Below The Line.

Questo progetto innovativo, inserito nel palinsesto di Darsena Sport, mira a trasformare i ponti storici del Naviglio Pavese e del Naviglio Grande in opere d’arte luminose, combinando design, estetica e sicurezza. Da giugno a ottobre, questi luoghi iconici di Milano si illumineranno, offrendo una nuova esperienza visiva e migliorando la vivibilità della zona.

Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha dichiarato: "Il palinsesto Darsena Sport intende celebrare i valori dello sport in una città che procede a passo spedito verso i Giochi del 2026. Portare un calendario così fitto di eventi in un'area come il Naviglio Pavese, recentemente teatro di episodi di degrado, rappresenta una risposta concreta per migliorare la vivibilità e la sicurezza. Dopo piazza Duca d'Aosta, continua l’impegno dell’Amministrazione per presidiare quei territori che rischiavano di diventare dei 'non luoghi'. Portare qui gli eventi significa garantire un’occupazione di qualità e accessibile a tutti".

Con "CUPRA ILLUMINA LA NOTTE", il marchio automobilistico celebra la luce come elemento essenziale di design, capace di conferire nuovo valore agli elementi fisici e di elevare il brand a un livello superiore. L'illuminazione non è solo un segno distintivo dei modelli CUPRA, ma svolge anche un ruolo funzionale nella sicurezza e nell’assistenza alla guida. Questo progetto speciale dimostra la volontà di CUPRA di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita urbana attraverso l’arte, il design e la sicurezza.

Parallelamente all'illuminazione dei ponti, CUPRA promuove la cultura e lo sport a Milano. In collaborazione con l’assessorato allo sport e con il supporto del fotografo Daniele Mascolo, verrà realizzata una mostra fotografica che offrirà uno sguardo sulla vita sportiva della città. La mostra, aperta fino al 30 agosto, rappresenta un ulteriore contributo di CUPRA alla valorizzazione della cultura urbana e sportiva milanese.

Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia, ha dichiarato: "Arte e cultura urbana sono territori che CUPRA ha esplorato e che continuerà a esplorare attraverso attivazioni come questa. 'CUPRA ILLUMINA LA NOTTE' è la concretizzazione del nostro impegno nel migliorare la sicurezza e l’aspetto estetico degli ambienti urbani, combinando la luce e il design innovativo, elementi chiave del nostro DNA. Insieme all’illuminazione e al design, anche lo sport riveste un ruolo centrale nel nostro brand e sostenerne la promozione, in tutte le sue forme ed espressioni, ci rende profondamente orgogliosi".

L'evento inaugurale di "CUPRA ILLUMINA LA NOTTE" si è tenuto il 9 luglio a Ponte Gola (Via Emilio Gola), con l’accensione scenografica del ponte alla presenza di Martina Riva e di altri ospiti speciali. Questo evento ha segnato un momento significativo nella collaborazione tra CUPRA, il Comune di Milano e la comunità locale, evidenziando il continuo impegno di CUPRA nella promozione di iniziative che combinano design, tecnologia e cultura urbana.

L'illuminazione dei ponti sarà resa possibile grazie a un sistema avanzato e a basso consumo energetico che utilizzerà 20mila microled RGB. I punti focali saranno Ponte Gola (tra Via Gola e Via Lagrange), lo storico Ponte di Ferro (Ponte Enrico Molteni, all’angolo con Via Casale) e Ponte Alda Merini (all’altezza di Via Corsico). Questi tre ponti, cruciali collegamenti attraversati quotidianamente da migliaia di persone, saranno animati da spettacoli luminosi, tra cui la rappresentazione del tricolore italiano. Questi spettacoli trasformeranno il paesaggio urbano di Milano, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza visiva senza pari nel cuore della città.

CUPRA dimostra così come luce, design e sicurezza possano trasformare gli spazi urbani, creando un ambiente più vivibile e sicuro per tutti. Con "CUPRA ILLUMINA LA NOTTE", il brand si impegna non solo a migliorare l'estetica urbana, ma anche a promuovere la cultura e lo sport, contribuendo alla crescita e alla vivibilità della città di Milano.